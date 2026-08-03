Cubano residente en México cae detenido por disparos a una vivienda: Tenía orden de captura por robo

Un cubano de 40 años con residencia legal en México fue detenido este lunes en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco, luego de que presuntamente realizara disparos contra la fachada de una vivienda desde un automóvil en movimiento. Al verificar su identidad, las autoridades descubrieron además que tenía una orden de aprehensión vigente por robo.

De acuerdo con el medio Página 24 Jalisco, el incidente ocurrió en el cruce de las calles López Cotilla y Morelos, en la colonia Hidalgo, donde vecinos llamaron al número de emergencias para reportar que un hombre efectuaba detonaciones desde un vehículo.

La Comisaría de la Policía Preventiva Municipal desplegó un operativo en la zona y logró interceptar al sospechoso cuando aún conducía el automóvil señalado por los denunciantes. No se reportaron personas heridas durante el incidente.

En la inspección del lugar, los agentes localizaron dos casquillos percutidos calibre 9 milímetros sobre la vía pública, los cuales fueron asegurados como evidencia para integrar la carpeta de investigación.

Sin embargo, durante la revisión del detenido no fue encontrada el arma de fuego que presuntamente utilizó. Las autoridades consideran que pudo haberla arrojado en algún punto del trayecto antes de ser alcanzado por la policía.

Al consultar sus datos en las plataformas de seguridad, los oficiales confirmaron que el hombre contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo, motivo por el que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Ahora corresponderá a la autoridad ministerial determinar su situación jurídica y establecer su posible responsabilidad tanto en los disparos contra el inmueble como en el proceso derivado de la orden judicial pendiente.

Otros casos recientes

La detención ocurre en un contexto en el que otros ciudadanos cubanos residentes en México también han sido arrestados por distintos delitos.

En mayo de 2025, otro cubano de 40 años fue detenido en Guadalajara tras una persecución policial que incluyó un intercambio de disparos en una casa de empeño. Al igual que en este caso, las autoridades descubrieron que tenía una orden de aprehensión vigente por robo en Baja California.

Más recientemente, en mayo de 2026, cuatro cubanos fueron arrestados en Cancún tras un ataque armado que dejó gravemente herido a un cantante cubano.

La residencia legal en México no modifica la obligación de cualquier extranjero de responder ante la justicia por los delitos que presuntamente cometa en territorio mexicano. El Ministerio Público será el encargado de definir la situación legal del detenido conforme avance la investigación.