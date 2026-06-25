Mundial 2026: Sudáfrica sorprende a Corea del Sur y avanza a fase de 32

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Sudáfrica venció 1-0 a Corea del Sur este miércoles en el Estadio BBVA de Monterrey y escribió una página histórica: por primera vez en su historia, los Bafana Bafana superan la fase de grupos de una Copa del Mundo.
El único gol del partido llegó al minuto 63, obra de Thapelo Maseko, delantero de 22 años que milita en el AEL Limassol de Chipre.
Maseko anotó apenas un minuto después del primer cambio sudafricano, cuando Moremi ingresó por Appollis al 62'. El propio goleador fue reemplazado al 75' tras cumplir su misión.
Corea del Sur intentó reaccionar desde el inicio del segundo tiempo con tres cambios simultáneos al minuto 46, entre ellos la entrada de Son Heung-Min, pero el equipo asiático no logró inquietar con suficiente peligro la portería rival.
Las estadísticas reflejan la paradoja del partido: Corea del Sur dominó la posesión con 69% frente al 31% de Sudáfrica, pero los africanos fueron más contundentes con 13 tiros por siete del rival, y cuatro entre los tres palos frente a solo dos.
Ambos equipos terminaron con una tarjeta amarilla: Modiba (Sudáfrica, 73') y Cho Gue-Sung (Corea del Sur, 79').
Con este resultado, el Grupo A del Mundial 2026 quedó completamente definido. México lideró con pleno de nueve puntos tras golear simultáneamente 3-0 a República Checa en el Estadio Azteca, una goleada que también selló su pase a octavos.
Sudáfrica terminó segunda con cuatro puntos, resultado de una victoria, un empate y una derrota. Su camino en el grupo incluyó la caída ante México (0-2, jornada 1) y el empate con República Checa (1-1, jornada 2), donde Teboho Mokoena igualó de penalti al minuto 83.
Corea del Sur, con tres puntos e igual diferencia de goles que Sudáfrica (-1), avanza a la fase de 32 como mejor tercero de grupo, beneficiada por el formato ampliado del torneo.
República Checa, con apenas un punto, quedó eliminada.
Para Sudáfrica, el logro tiene una dimensión especial: en sus tres participaciones mundialistas anteriores —Francia 1998, Corea-Japón 2002 y el propio Mundial de 2010 que organizó en casa— nunca había conseguido pasar de la primera ronda. En aquella edición como anfitriona se convirtió, además, en la primera selección sede en caer en fase de grupos.
Preguntas Frecuentes sobre el Mundial 2026 y el Avance de Sudáfrica
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo logró Sudáfrica avanzar a la fase de 32 del Mundial 2026?
Sudáfrica avanzó a la fase de 32 del Mundial 2026 tras vencer a Corea del Sur 1-0 en el Estadio BBVA de Monterrey, gracias a un gol de Thapelo Maseko al minuto 63. Con este resultado, Sudáfrica sumó cuatro puntos en el Grupo A, lo que le permitió avanzar como segundo del grupo.
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¿Cuál fue el desempeño de Corea del Sur en el Grupo A del Mundial 2026?
Corea del Sur terminó como uno de los mejores terceros del grupo, lo que le permitió avanzar a la fase de 32. Aunque dominó en posesión de balón en su partido contra Sudáfrica, no logró concretar suficientes ocasiones de gol y cayó 1-0 en el último partido de la fase de grupos.
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¿Qué equipos avanzaron del Grupo A en el Mundial 2026?
México, Sudáfrica y Corea del Sur avanzaron del Grupo A en el Mundial 2026. México lideró el grupo con nueve puntos, Sudáfrica avanzó como segundo con cuatro puntos, y Corea del Sur clasificó como uno de los mejores terceros con tres puntos.
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¿Cuál ha sido el logro histórico de Sudáfrica en este Mundial 2026?
Por primera vez, Sudáfrica superó la fase de grupos en una Copa del Mundo, lo que representa un logro histórico para los Bafana Bafana, quienes en sus tres participaciones previas no habían logrado pasar de la primera ronda.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.