Mundial 2026: Sudáfrica sorprende a Corea del Sur y avanza a fase de 32

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Sudáfrica venció 1-0 a Corea del Sur este miércoles en el Estadio BBVA de Monterrey y escribió una página histórica: por primera vez en su historia, los Bafana Bafana superan la fase de grupos de una Copa del Mundo.

El único gol del partido llegó al minuto 63, obra de Thapelo Maseko, delantero de 22 años que milita en el AEL Limassol de Chipre.

Maseko anotó apenas un minuto después del primer cambio sudafricano, cuando Moremi ingresó por Appollis al 62'. El propio goleador fue reemplazado al 75' tras cumplir su misión.

Corea del Sur intentó reaccionar desde el inicio del segundo tiempo con tres cambios simultáneos al minuto 46, entre ellos la entrada de Son Heung-Min, pero el equipo asiático no logró inquietar con suficiente peligro la portería rival.

Las estadísticas reflejan la paradoja del partido: Corea del Sur dominó la posesión con 69% frente al 31% de Sudáfrica, pero los africanos fueron más contundentes con 13 tiros por siete del rival, y cuatro entre los tres palos frente a solo dos.

Ambos equipos terminaron con una tarjeta amarilla: Modiba (Sudáfrica, 73') y Cho Gue-Sung (Corea del Sur, 79').

Con este resultado, el Grupo A del Mundial 2026 quedó completamente definido. México lideró con pleno de nueve puntos tras golear simultáneamente 3-0 a República Checa en el Estadio Azteca, una goleada que también selló su pase a octavos.

Sudáfrica terminó segunda con cuatro puntos, resultado de una victoria, un empate y una derrota. Su camino en el grupo incluyó la caída ante México (0-2, jornada 1) y el empate con República Checa (1-1, jornada 2), donde Teboho Mokoena igualó de penalti al minuto 83.

Corea del Sur, con tres puntos e igual diferencia de goles que Sudáfrica (-1), avanza a la fase de 32 como mejor tercero de grupo, beneficiada por el formato ampliado del torneo.

República Checa, con apenas un punto, quedó eliminada.

Para Sudáfrica, el logro tiene una dimensión especial: en sus tres participaciones mundialistas anteriores —Francia 1998, Corea-Japón 2002 y el propio Mundial de 2010 que organizó en casa— nunca había conseguido pasar de la primera ronda. En aquella edición como anfitriona se convirtió, además, en la primera selección sede en caer en fase de grupos.