Grupo C del Mundial 2026: Así terminó la fase de grupos

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Brasil y Marruecos cerraron este miércoles la fase de grupos del Grupo C del Mundial 2026 como los dos clasificados directos a dieciseisavos, tras golear ambos en la jornada final.
Escocia avanza provisionalmente como mejor tercero, mientras Haití queda eliminada sin sumar un solo punto en tres partidos.
Los resultados de la clasificación final del Grupo C dejaron a Brasil en el primer puesto con siete puntos y una diferencia de goles de +6, seguido de Marruecos también con siete puntos pero con +3.
La diferencia de goles fue el criterio que separó a ambas selecciones, igualadas en victorias, empates y derrotas.
En la jornada decisiva, Brasil aplastó 3-0 a Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.
Vinícius Jr. abrió el marcador al minuto siete aprovechando un error defensivo escocés, amplió la ventaja en el tiempo añadido del primer tiempo y Matheus Cunha cerró la cuenta. Los escoceses no lograron un solo remate entre los tres palos en todo el encuentro.
En paralelo, Marruecos goleó 4-2 a Haití en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con tantos de Achraf Hakimi, Ismael Saibari, Soufiane Rahimi y Gessime Yassine.
Los caribeños respondieron con dos goles, uno de ellos obra de Chelsea Domond, pero no pudieron evitar la derrota ni sumar su primer punto en el torneo.
El grupo había arrancado el 13 de junio con un empate entre los dos favoritos: Brasil 1-1 Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con gol de Saibari al minuto 21 y empate de Vinícius Jr. al 32.
Ese mismo día, Escocia derrotó 1-0 a Haití con gol de John McGinn, en el regreso de los escoceses al Mundial tras 28 años de ausencia desde Francia 1998.
En la segunda jornada, Marruecos venció 1-0 a Escocia con un gol de Saibari al minuto dos, mientras Brasil aplastó 3-0 a Haití con doblete de Cunha antes del descanso. Saibari resultó el jugador más determinante del grupo para los marroquíes, con goles decisivos en las dos primeras jornadas.
Según el esquema oficial de la FIFA para el Mundial 2026, Brasil como primero del Grupo C se medirá en dieciseisavos al segundo del Grupo F, mientras Marruecos, como segundo, cruzará con el primero del Grupo D. Ambos rivales aún dependen del cierre de los demás grupos.
El pase de Escocia como mejor tercero es provisional: su confirmación definitiva quedará sujeta a los resultados de los grupos restantes, ya que el formato ampliado a 48 selecciones clasifica a los ocho mejores terceros de los 12 grupos para completar los 32 equipos de la nueva ronda de dieciseisavos.
Preguntas frecuentes sobre el Grupo C del Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Qué equipos del Grupo C del Mundial 2026 avanzaron a dieciseisavos de final?
Brasil y Marruecos avanzaron a dieciseisavos de final como los dos clasificados directos del Grupo C. Brasil lideró el grupo gracias a su mejor diferencia de goles.
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¿Por qué Haití quedó eliminada del Mundial 2026?
Haití quedó eliminada del Mundial 2026 tras no sumar ningún punto en sus tres partidos del Grupo C, perdiendo ante Escocia, Brasil y Marruecos.
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¿Cómo se decidió el liderato del Grupo C entre Brasil y Marruecos?
El liderato del Grupo C se decidió por diferencia de goles. Aunque Brasil y Marruecos terminaron con siete puntos cada uno, Brasil tuvo una mejor diferencia de goles (+6) en comparación con Marruecos (+3).
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¿Qué papel jugó Escocia en el Grupo C del Mundial 2026?
Escocia avanzó provisionalmente como uno de los mejores terceros del Mundial 2026. Terminó con tres puntos, lo que le permitió continuar en la competencia, dependiendo de los resultados de otros grupos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.