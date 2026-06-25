Brasil aplasta 3-0 a Escocia y cierra invicto la fase de grupos

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Brasil cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con una goleada por 3-0 ante Escocia este miércoles en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, resultado que confirma a la Canarinha como líder del Grupo C con 7 puntos y deja a los escoceses con vida como mejor tercero.

Vinicius Junior fue el gran protagonista del partido con un doblete.

En el minuto 7, el delantero brasileño aprovechó un error del defensa escocés Scott McKenna, recogió el balón, encaró al portero Angus Gunn y definió a puerta vacía para el 1-0.

En el minuto 22, el VAR anuló un segundo tanto del mismo jugador por falta previa.

Ya en el descuento del primer tiempo, Vinicius anotó de cabeza tras un mal cálculo de Gunn en la trayectoria del balón, cerrando la primera mitad con un 2-0 inapelable.

La segunda parte trajo el golpe definitivo: en el minuto 60, Matheus Cunha sentenció el encuentro con el 3-0 tras recibir un pase de Bruno Guimarães, su tercer gol en el torneo.

Escocia, que regresaba al Mundial tras 28 años de ausencia desde Francia 1998, no pudo revertir la superioridad brasileña pese a competir en las estadísticas: 47% de posesión frente al 53% de Brasil, 13 tiros contra 20 y cuatro a puerta frente a nueve.

Una baja notable para los escoceses fue la de Andy Robertson, quien abandonó el campo en el minuto 46 por lesión y fue reemplazado por Kieran Tierney.

Brasil administró el resultado en la segunda mitad con varios cambios: Neymar ingresó en el minuto 76 y Endrick en el 82, mientras Danilo y Fabinho recibieron tarjetas amarillas para los brasileños.

Con este resultado, el Grupo C del Mundial 2026 quedó definido: Brasil primero con 7 puntos, Marruecos segundo también con 7 —tras vencer 4-2 a Haití en partido simultáneo en Atlanta—, Escocia tercera con 3 puntos y Haití eliminado sin unidades.

En el formato de 48 equipos del Mundial 2026, los mejores terceros de cada grupo también avanzan a la siguiente ronda, lo que le permite a Escocia continuar en la competencia pese a terminar con diferencia de goles negativa.

Brasil, dirigido por Carlo Ancelotti, completó la fase de grupos sin conocer la derrota: empató 1-1 con Marruecos en la jornada inaugural, goleó 3-0 a Haití en la segunda fecha y cerró con esta victoria ante Escocia.