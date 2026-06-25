¡México aplasta a República Checa y avanza a octavos con paso perfecto!

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México cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con una victoria contundente ante República Checa este miércoles en el Estadio Azteca de Ciudad de México, sellando un pleno perfecto de nueve puntos y la portería invicta en los tres partidos del Grupo A.

El marcador permaneció en cero durante toda la primera mitad, pero la segunda parte fue un monólogo mexicano. Los tres goles llegaron en los últimos 35 minutos del encuentro, según el resumen oficial del partido.

Mateo Chávez García abrió el marcador en el minuto 55 con su primer gol en una Copa del Mundo, convirtiendo desde la banda izquierda para el 1-0. Apenas seis minutos después, en el 61, Julián Quiñones —ya goleador en el debut ante Sudáfrica— amplió la ventaja con el 2-0.

República Checa intentó reaccionar con una batería de cambios: Provod entró en el 56, Schick y Soucek en el 64, y Chory y Sojka en el 87. Sin embargo, ninguno logró inquietar la portería mexicana.

El tercer gol llegó en el tiempo de descuento. Álvaro Fidalgo, mediocampista nacido en Asturias y naturalizado mexicano, había ingresado como sustituto en el minuto 72 y en el 90 sentenció el partido con el 3-0 definitivo.

Las estadísticas reflejan una paradoja llamativa: República Checa tuvo mayor posesión (51% frente al 49% de México) y más tiros totales (12 contra nueve), pero solo acertó un disparo a portería. El Tri, en cambio, colocó tres de sus nueve intentos entre los tres palos, una efectividad que explica el resultado. La única tarjeta amarilla del partido fue para E. Álvarez (México) en el minuto 64.

Con esta victoria, el Grupo A quedó completamente definido. México lidera con 9 puntos, seis goles a favor y ninguno en contra. Sudáfrica avanza como segundo con cuatro puntos, y Corea del Sur clasifica como mejor tercero con tres. República Checa queda eliminada con apenas un punto, fruto de un empate ante Sudáfrica y dos derrotas.

El Tri, dirigido por Javier Aguirre, se había convertido semanas atrás en el primer equipo del torneo en asegurar su clasificación tras vencer a Corea del Sur el 18 de junio. Este miércoles confirmó además que llega a los octavos de final sin haber encajado un solo gol en la fase de grupos, algo histórico para el Tri como anfitrión.

México había debutado con triunfo ante Sudáfrica el 11 de junio con un 2-0, y sumó su segunda victoria el 18 de junio ante Corea del Sur por 1-0, construyendo así una fase de grupos perfecta antes de enfrentar la ronda eliminatoria.