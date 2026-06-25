Paraguay, Ecuador y Japón afrontan una fecha clave rumbo a los dieciseisavos

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Este jueves se disputa la tercera y última jornada de la fase de grupos de los Grupos D, E y F de la Copa Mundial FIFA 2026, con seis partidos simultáneos que definirán los últimos clasificados a los dieciseisavos de final. Paraguay, Ecuador y Japón son los protagonistas principales de una jornada en la que cada resultado puede cambiar el panorama clasificatorio.

El nuevo formato del torneo —48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro equipos— hace que los mejores terceros también puedan avanzar, lo que mantiene vivas las esperanzas de varios equipos y eleva el valor de cada gol.

Grupo D: Paraguay se juega el todo por el todo

El duelo más esperado de la jornada enfrenta a Paraguay y Australia en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Ambas selecciones llegan con tres puntos y la clasificación en juego. Los dirigidos por Gustavo Alfaro llegaron hasta aquí con una derrota contundente —4-1 ante Estados Unidos el 12 de junio— y una victoria ajustada, 1-0 sobre Turquía el 20 de junio.

La situación de Paraguay es clara: una victoria garantiza el segundo lugar del grupo sin necesidad de mirar otros resultados. Australia, que también suma tres puntos tras vencer 2-0 a Turquía en la primera jornada, buscará aprovechar cualquier tropiezo de los sudamericanos. En el partido paralelo, Estados Unidos —ya clasificado con seis puntos— enfrenta a una Turquía eliminada.

Grupo E: Ecuador necesita la hazaña

La situación de Ecuador en el Grupo E es la más comprometida de las tres selecciones protagonistas. Con apenas un punto —fruto de una derrota 0-1 ante Costa de Marfil con gol de Amad Diallo en el minuto 89 y un empate 0-0 ante Curazao pese a generar 29 disparos—, la selección ecuatoriana afronta un escenario casi imposible.

Ecuador debe vencer a Alemania en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, equipo ya clasificado con seis puntos y diferencia de gol de +7, y además esperar que Costa de Marfil pierda ante Curazao para tener opciones matemáticas de avanzar. El historial no ayuda: Ecuador nunca ha vencido a Alemania en sus dos enfrentamientos previos, en el Mundial 2006 y en un amistoso de 2013.

Grupo F: Japón y Suecia en duelo directo

El Grupo F ofrece otro partido de alto voltaje en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, donde Japón y Suecia se miden en un duelo directo por la clasificación. Los japoneses llegan con cuatro puntos tras empatar 2-2 con Países Bajos en la primera jornada y golear 4-0 a Túnez el 20 de junio. Suecia, con tres puntos, venció 5-1 a Túnez pero cayó 1-5 ante Países Bajos.

Ambos equipos saben que el ganador del duelo Japón-Suecia tiene prácticamente asegurado el boleto a la siguiente ronda. En el partido paralelo, Países Bajos —también con cuatro puntos— enfrenta a una Túnez eliminada en Kansas City y buscará confirmar el primer lugar del grupo.

La jornada más dramática del torneo

La tercera jornada de la fase de grupos es históricamente la más intensa de cualquier Copa del Mundo, y esta edición no será la excepción. Con la eliminación directa cada vez más cerca, cualquier error puede resultar definitivo. Paraguay buscará confirmar su clasificación, Ecuador intentará protagonizar una de las mayores sorpresas del torneo, y Japón y Suecia disputarán un boleto que solo uno de los dos podrá llevarse.

«Con la eliminación directa cada vez más cerca, cualquier error puede resultar definitivo y cada gol tendrá un enorme valor en la lucha por seguir soñando con el título mundial.»