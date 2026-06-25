Paraguay, Ecuador y Japón afrontan una fecha clave rumbo a los dieciseisavos

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Este jueves se disputa la tercera y última jornada de la fase de grupos de los Grupos D, E y F de la Copa Mundial FIFA 2026, con seis partidos simultáneos que definirán los últimos clasificados a los dieciseisavos de final. Paraguay, Ecuador y Japón son los protagonistas principales de una jornada en la que cada resultado puede cambiar el panorama clasificatorio.
El nuevo formato del torneo —48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro equipos— hace que los mejores terceros también puedan avanzar, lo que mantiene vivas las esperanzas de varios equipos y eleva el valor de cada gol.
Grupo D: Paraguay se juega el todo por el todo
El duelo más esperado de la jornada enfrenta a Paraguay y Australia en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Ambas selecciones llegan con tres puntos y la clasificación en juego. Los dirigidos por Gustavo Alfaro llegaron hasta aquí con una derrota contundente —4-1 ante Estados Unidos el 12 de junio— y una victoria ajustada, 1-0 sobre Turquía el 20 de junio.
La situación de Paraguay es clara: una victoria garantiza el segundo lugar del grupo sin necesidad de mirar otros resultados. Australia, que también suma tres puntos tras vencer 2-0 a Turquía en la primera jornada, buscará aprovechar cualquier tropiezo de los sudamericanos. En el partido paralelo, Estados Unidos —ya clasificado con seis puntos— enfrenta a una Turquía eliminada.
Grupo E: Ecuador necesita la hazaña
La situación de Ecuador en el Grupo E es la más comprometida de las tres selecciones protagonistas. Con apenas un punto —fruto de una derrota 0-1 ante Costa de Marfil con gol de Amad Diallo en el minuto 89 y un empate 0-0 ante Curazao pese a generar 29 disparos—, la selección ecuatoriana afronta un escenario casi imposible.
Ecuador debe vencer a Alemania en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, equipo ya clasificado con seis puntos y diferencia de gol de +7, y además esperar que Costa de Marfil pierda ante Curazao para tener opciones matemáticas de avanzar. El historial no ayuda: Ecuador nunca ha vencido a Alemania en sus dos enfrentamientos previos, en el Mundial 2006 y en un amistoso de 2013.
Grupo F: Japón y Suecia en duelo directo
El Grupo F ofrece otro partido de alto voltaje en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, donde Japón y Suecia se miden en un duelo directo por la clasificación. Los japoneses llegan con cuatro puntos tras empatar 2-2 con Países Bajos en la primera jornada y golear 4-0 a Túnez el 20 de junio. Suecia, con tres puntos, venció 5-1 a Túnez pero cayó 1-5 ante Países Bajos.
Ambos equipos saben que el ganador del duelo Japón-Suecia tiene prácticamente asegurado el boleto a la siguiente ronda. En el partido paralelo, Países Bajos —también con cuatro puntos— enfrenta a una Túnez eliminada en Kansas City y buscará confirmar el primer lugar del grupo.
La jornada más dramática del torneo
La tercera jornada de la fase de grupos es históricamente la más intensa de cualquier Copa del Mundo, y esta edición no será la excepción. Con la eliminación directa cada vez más cerca, cualquier error puede resultar definitivo. Paraguay buscará confirmar su clasificación, Ecuador intentará protagonizar una de las mayores sorpresas del torneo, y Japón y Suecia disputarán un boleto que solo uno de los dos podrá llevarse.
«Con la eliminación directa cada vez más cerca, cualquier error puede resultar definitivo y cada gol tendrá un enorme valor en la lucha por seguir soñando con el título mundial.»
Preguntas frecuentes sobre la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Qué necesita Paraguay para clasificar en el Grupo D del Mundial 2026?
Paraguay necesita una victoria contra Australia para garantizar su clasificación a los dieciseisavos de final. Con tres puntos y una diferencia de gol de -2, un triunfo les permitiría llegar a seis puntos, asegurando el segundo lugar del grupo sin depender de otros resultados. Si empatan, tendrían que esperar ser uno de los mejores terceros clasificados.
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¿Cuáles son las posibilidades de Ecuador para avanzar en el Grupo E?
Ecuador enfrenta un escenario complicado, necesita vencer a Alemania para mantener vivas sus esperanzas de avanzar. Además, tendrían que esperar que Costa de Marfil pierda ante Curazao. Con un solo punto y una diferencia de gol de -1, Ecuador debe ganar y mejorar su diferencia de goles para ser considerado como uno de los mejores terceros.
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¿Cómo afecta el nuevo formato del Mundial 2026 a las selecciones de Paraguay, Ecuador y Japón?
El nuevo formato del Mundial 2026, que incluye 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro equipos, permite que los mejores terceros también avancen a la siguiente ronda. Esto hace que los equipos como Paraguay, Ecuador y Japón tengan la esperanza de clasificar, incluso si no logran quedar entre los dos mejores de su grupo.
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¿Qué se juega Japón en su partido contra Suecia en el Grupo F?
Japón se juega la clasificación a los dieciseisavos en su duelo directo contra Suecia. Con cuatro puntos, una victoria asegura su pase a la siguiente ronda. Suecia, con tres puntos, buscará la victoria para superarlos en la tabla. En caso de empate, Japón dependería del resultado de Países Bajos contra Túnez para clasificar.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.