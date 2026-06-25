"Nuevo miedo desbloqueado": cuentapropista cubana denuncia que inspectores retiran todo el efectivo de los negocios

Una trabajadora por cuenta propia residente en Camagüey alertó esta semana que inspectores de finanzas, acompañados de policías y personal bancario, están llegando a los negocios privados de la ciudad para realizar arqueos de caja y convertir en el acto todo el efectivo disponible en transferencias bancarias, dejando a los establecimientos sin liquidez inmediata.

La denuncia la hizo la creadora de contenido conocida como «Katia una cubana más» en un reel de Instagram publicado el martes, que acumuló más de 110,000 vistas en pocas horas.

«Nuevo miedo desbloqueado señores. Ahora los TCP, los trabajadores por cuenta propia, estamos a expensas de que en cualquier momento lleguen los inspectores de finanzas con la policía al negocio y se lleven todo el efectivo que tenemos en ese momento ahí. Todo», advirtió.

Ante la avalancha de reacciones y dudas de sus seguidores, Katia publicó el miércoles un segundo video aclaratorio, que ya tiene más de 26,000 vistas, para explicar el mecanismo con mayor detalle.

«Yo vivo en Camagüey. Esto está sucediendo en mi ciudad y los municipios», precisó la cuentapropista, subrayando que el fenómeno no se limita al casco urbano.

Según su relato, la novedad no es la visita de inspectores —práctica habitual desde siempre— sino que ahora llegan con empleados del banco para ejecutar la conversión de efectivo a transferencia en el mismo momento de la inspección.

«Llegan los inspectores con la policía y el inspector de finanzas. ¿Qué sucede? Que te hacen un arqueo de caja, todo el efectivo que tú tienes en ese momento, te lo transfieren al banco y se llevan el efectivo», describió.

Katia aclaró que el dinero no desaparece: queda registrado como transferencia en la cuenta del negocio. Sin embargo, señaló que eso no resuelve el problema operativo.

«Todo el mundo sabe, o al menos todos los cuentapropistas lo saben, lo tenemos claro, que con ese dinero luego no podemos hacer absolutamente nada», afirmó.

El sistema bancario digital cubano presenta fallas estructurales que hacen prácticamente inoperables esos fondos. El Banco Central de Cuba limita la extracción de efectivo a 5,000 pesos por operación, aplica comisiones de hasta 10%, y la conectividad es deficiente en gran parte del país.

Según datos de 2026, apenas el 3.77% de las transacciones en Cuba se realizan por canales electrónicos, y en provincias como Sancti Spíritus menos del 10% de los negocios privados aceptan transferencias.

Esta práctica se inscribe en el proceso de bancarización forzosa que el régimen ha impulsado desde 2023, con especial intensidad a partir de la Resolución 225/2024 del Ministerio de Finanzas y Precios, que exige cuentas bancarias fiscales a todos los trabajadores por cuenta propia.

En agosto de 2025, la Oficina Nacional de Administración Tributaria lanzó una cruzada contra negocios que evaden el uso de la cuenta bancaria fiscal, calificando la negativa a aceptar pagos digitales como delito de evasión fiscal.

El panorama se agravó aún más a partir del 6 de junio de 2026, cuando Visa y Mastercard dejaron de operar en Cuba, reduciendo todavía más las opciones de pago digital disponibles para negocios y consumidores.

En septiembre de 2024, el régimen cerró 58 negocios e impuso 384 multas por más de un millón de pesos en varias provincias, incluida Camagüey, por incumplimiento de las normas de pago electrónico.

Para los cuentapropistas, la situación configura una trampa sin salida. El gobierno los obliga a operar con transferencias bajo amenaza de multas y cierre, pero el propio sistema bancario que impone no les permite sostener la operación diaria de sus negocios.

Para colmo, la mayoría de los productos que comercializan o las materias primas para elaborarlos, tienen que adquirirlos en tiendas que no aceptan transferencias en moneda nacional.

Esta política del régimen pone a los cuentapropistas de Camagüey contra la espada y la pared una vez más.