Díaz-Canel promete que las reformas permitirán a los jóvenes hacer su proyecto de vida en Cuba

Miguel Díaz-Canel aseguró que el paquete de 176 medidas económicas aprobado por la Asamblea Nacional creará las condiciones para que los jóvenes cubanos puedan construir su futuro en la isla sin necesidad de emigrar.

«Lo primero es que estamos garantizando que todos los jóvenes tengan acceso universal a la educación, o sea que todos los jóvenes en Cuba se pueden formar. Y yo diría, sin chovinismo ninguno, que nuestros niveles de formación son importantes, nuestra enseñanza general y nuestra enseñanza universitaria son sistemas robustos, son sistemas eficientes».

Así lo declaró Díaz-Canel en una entrevista concedida el 19 de junio al periodista dominicano Roberto Cavada y transmitida el miércoles por Telesistema de República Dominicana.

En su criterio, «eso ha permitido que jóvenes formados en las universidades cubanas han tenido un gran desempeño a nivel internacional. Por lo tanto, es mantener eso».

Ofreció una segunda línea de trabajo para retener a los jóvenes en la isla, pero no detalló en qué medida el gobierno ha trabajado por ofrecer resultados concretos. Se refiere a las ganancias económicas y la posibilidad de concretar proyectos individuales en el país.

«Lo otro es, entonces, qué incentivos tenemos que crear y qué programas tenemos que desarrollar para que esos jóvenes, cuando lleguen a esos niveles de calificación, encuentren que puedan hacer un proyecto de vida. Creo que todas estas transformaciones que estamos haciendo en materia económica facilitan esos proyectos», dijo.

El gobernante aseguró ante la prensa internacional que las vías legales para el desarrollo de los jóvenes están creadas y las vinculó al Código de las Familias.

«Hay que ver también en materia salarial, en materia monetaria, en materia de créditos, para que los jóvenes cuando empiezan su vida puedan avanzar. Eso está apoyado en el Código de las Familias, que es una de las de las legislaciones más recientes de Cuba, y está apoyado también en la Ley 178 Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, y yo creo que por ahí vamos a ir avanzando y vamos a ir logrando ese propósito».

Díaz-Canel les pidió a los jóvenes cubanos que no midan lo que tienen materialmente y no se comparen con otros jóvenes del mundo por lo que logran atesorar, sino por sus conocimientos.

«Creo que los jóvenes tienen que tener confianza en sí mismos y un pensamiento crítico ante lo que se vive. Para eso hace falta conocimiento, para eso hace falta cultura. Ante todo, lo que nosotros hagamos en la formación de los jóvenes cubanos tiene que llevarnos a un sentido de que las personas, los jóvenes, no se distingan entre ellos por lo que poseen materialmente, sino que se distingan entre ellos por su cultura, por sus conocimientos, y que esos conocimientos y esa cultura los puedan utilizar, como buenos ciudadanos, aportándole al desarrollo de su país».

Le exigió a los jóvenes cubanos que entiendan que la anexión a Estados Unidos no es el camino correcto, sino el compromiso con la patria y con la Revolución.

«Cuando un joven profundiza en las raíces de nuestra identidad, historia, cultura, tendría que ser muy necio para no darse cuenta de que la alternativa de Cuba nunca podría ser la anexión a los Estados Unidos. No hay futuro para Cuba con una anexión a los Estados Unidos, y eso, entonces, les lleva a tomar una posición ante la vida, que es todo lo contrario: es cómo hacer grande su país, cómo perfeccionar el país, cómo desarrollarlo; es cómo aportarle desde esa visión de identidad, de cubanía, de compromiso con la patria, y no se puede separar de un compromiso con la Revolución».

El gobernante también expresó cuál es el reto del régimen para guiar a los jóvenes cubanos y alejarlos de otras ideolías.

«Nosotros tenemos que lograr que nuestros jóvenes antepongan el humanismo, que está en nuestra identidad y está en la vocación de la Revolución, ante el algoritmo. Que los jóvenes asuman la identidad cultural, la identidad con nuestras raíces contra la colonización cultural o la neocolonización cultural o la banalización que existe a nivel global. Y que nuestros jóvenes sean capaces de poner por encima la solidaridad ante el egoísmo que están creando las sociedades capitalistas, las sociedades de consumo».

Por último señaló: «Ellos tienen que confiar en sí mismos y tienen que darse cuenta de que son protagonistas fundamentales desde el presente y son parte del futuro de la nación».

El discurso llega en medio de la peor crisis multidimensional que ha vivido Cuba en décadas y un éxodo que desde 2021 ha llevado a más de un millón de cubanos al exterior, el 77% jóvenes de entre 15 y 49 años.

Sin embargo, el mandatario también rechazó que la emigración sea un fenómeno exclusivo de Cuba.

«Siempre se habla mucho de los jóvenes cubanos que emigran como si la emigración fuera un problema de Cuba. La emigración es un problema mundial».

Sobre las 176 medidas —que incluyen banca privada, franquicias extranjeras, autonomía municipal y apertura a la inversión de cubanos en el exterior— el gobernante negó que sean una concesión a las presiones de Washington: «Trump no manda en Cuba, ni el gobierno norteamericano manda en Cuba. Cuba es soberana».