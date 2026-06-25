Cubanos sin comida y hoteles con de todo para los turistas

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Las imágenes que un turista publicó en Facebook esta semana retratan con crudeza la doble realidad de Cuba: mientras la población no puede garantizar tres comidas al día, los hoteles del régimen ofrecen banquetes opulentos a los visitantes extranjeros.

Mike Fisher, identificado como huésped del hotel Meliá Internacional de Varadero, compartió varias fotografías del bufé de cena del establecimiento, donde más de 1,300 personas de Argentina, Portugal, México, Canadá, España y Cuba disfrutaban de una mesa repleta de opciones.

«Cordero, pollo, cerdo, pescado, atún... absolutamente todo en este bufé», escribió Fisher, quien también enumeró palitos de pan, pastas, pasteles y postres entre la oferta disponible.

El contraste con la realidad que vive la población cubana no puede ser más brutal.

Según el informe En Cuba Hay Hambre 2025 del Food Monitor Program, el 33,9% de los hogares cubanos reportó haber pasado hambre recientemente, y el 96,91% de la población perdió acceso adecuado a los alimentos por inflación y pérdida de poder adquisitivo.

Solo el 57,6% de los cubanos logra realizar tres comidas al día, mientras que un 3,7% apenas alcanza una comida diaria, de acuerdo con el mismo informe.

Una encuesta nacional reveló que una de cada tres familias cubanas se fue a dormir sin comer, según Diario de Cuba.

El arroz supera los 400 pesos cubanos por libra en el mercado informal, en un país donde el salario estatal promedio ronda los 7,000 pesos mensuales.

Esta disparidad no es casual: responde a una política deliberada del régimen.

El conglomerado militar GAESA, que controla la economía cubana, ha invertido 13,8 veces más en hoteles que en salud pública en los últimos 15 años, con un total de 24,200 millones de dólares destinados al sector turístico.

En 2024, el régimen destinó cerca del 40% de sus inversiones totales al turismo, mientras la agricultura apenas recibió el 2,7%.

Mientras tanto, hasta 20,000 toneladas de alimentos donados por la ONU permanecen sin distribuir en la isla por falta de combustible, y los apagones de hasta 22 horas diarias afectan la preparación de alimentos en el 80,4% de los hogares.

La apuesta del régimen por el turismo, sin embargo, está en colapso.

Publicación en Facebook

La ocupación hotelera cayó al 21,5% en 2026, y Meliá Hotels International anunció el 3 de junio el abandono de 15 hoteles en Cuba ante las sanciones de la administración Trump contra GAESA, derivadas de la Orden Ejecutiva 14404 firmada el 1 de mayo de 2026.

A pesar de ese colapso, la crisis alimentaria obliga al régimen a cambiar su estrategia solo de forma reactiva y tardía: el propio Gobierno admitió en junio de 2026 no haber podido distribuir aceite, pollo ni yogurt en la canasta normada.

No es la primera vez que imágenes de bufés hoteleros generan indignación. En 2025, un video en TikTok del usuario @kary_y_jony mostró la mesa del hotel Meliá Paradisus Los Cayos igualmente repleta, desatando reacciones similares sobre el abismo entre la abundancia para los turistas y la escasez que padece el pueblo cubano.

La mortalidad infantil en Cuba se duplicó a 9,9 por cada 1,000 nacimientos en 2026, una cifra que resume el costo humano de décadas de prioridades invertidas por la dictadura.