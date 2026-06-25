Marruecos vence 4-2 a Haití y avanza a octavos del Mundial 2026 como segundo del Grupo C

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Marruecos cerró su participación en la fase de grupos con una contundente victoria por 4-2 ante Haití este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en un partido que tuvo de todo: autogol, remontada, empate al descanso y dominio total en la segunda mitad.

Con el resultado, los marroquíes avanzan a la siguiente ronda del Mundial 2026 como segundos del Grupo C con 7 puntos.

El encuentro comenzó de la peor manera posible para Marruecos: el portero Bono se introdujo un autogol al minuto 10 y cedió la ventaja a los caribeños.

Lejos de descomponerse, los africanos respondieron con Achraf Hakimi, quien empató al 39' con un tanto que devolvió la calma a su equipo.

Sin embargo, Wilson Isidor volvió a adelantar a Haití al 43', generando un final de primera mitad de máxima tensión.

Fue Ismael Saibari quien rescató a Marruecos antes del descanso, anotando al 45' para dejar el marcador 2-2 al pitido del árbitro.

Saibari llegaba al partido con un historial goleador notable en este Mundial: había marcado ante Brasil al minuto 21 en el empate 1-1 del 13 de junio, y había anotado el gol más rápido del torneo al minuto dos en la victoria 1-0 sobre Escocia el 19 de junio.

Su tanto ante Haití confirmó su protagonismo en la campaña marroquí.

En la segunda mitad, Marruecos salió a resolver el partido con autoridad. El seleccionador realizó una triple sustitución al minuto 70 que resultó decisiva: Soufiane Rahimi, recién ingresado, marcó el 3-2 al 78' para romper el empate.

Ocho minutos después, Ghailan Yassine, otro de los suplentes que entró en ese mismo cambio, sentenció el encuentro con el 4-2 al 89'.

Las estadísticas del partido reflejan el dominio marroquí de principio a fin: 70% de posesión frente al 30% de Haití, 22 tiros contra cinco, y 11 remates a puerta por solo uno del rival. Marruecos ejecutó nueve córners mientras Haití no tuvo ninguno.

Los caribeños acumularon 18 faltas —el doble que los marroquíes— y recibieron tres tarjetas amarillas en los minutos finales: Nazon y Placide al 79', y Casimir al 90'.

Con dos victorias y un empate, Marruecos cierra el Grupo C del Mundial 2026 con seis goles a favor y tres en contra.

No obstante, Brasil —que venció 3-0 a Escocia en el mismo horario en Miami— termina liderando el grupo con idénticos 7 puntos pero superior diferencia de goles (+6 frente a +3), por lo que los marroquíes avanzan como segundos.

Para Haití, el resultado cierra una participación histórica pero dolorosa. El equipo caribeño regresaba al Mundial tras 52 años de ausencia desde Alemania 1974, habiendo logrado su clasificación al vencer 2-0 a Nicaragua el 18 de noviembre de 2025 en la eliminatoria de la CONCACAF. Sin embargo, las tres derrotas consecutivas —ante Escocia, Brasil y Marruecos— los dejan con cero puntos, dos goles a favor y ocho en contra, quedando eliminados en la fase de grupos.

Escocia, con 3 puntos tras ganar uno y perder uno en sus dos partidos disputados, queda como posible mejor tercero a la espera de que se completen los resultados de los demás grupos del torneo.