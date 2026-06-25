Comando Sur de EE.UU. exhibe portaviones en el Caribe

El Comando Sur de Estados Unidos difundió este miércoles un video desde la cubierta de vuelo del USS Fort Lauderdale (LPD-28) en el que se aprecia el aterrizaje de un convertiplano MV-22B Osprey del Cuerpo de Marines durante ejercicios de calificación en el Mar Caribe, en el marco de la Operación Southern Spear.

Las imágenes, captadas el 9 de junio de 2026, muestran la aeronave descendiendo con sus rotores en posición vertical sobre la cubierta del buque anfibio, con el océano Caribe al fondo bajo un cielo nublado.

El Osprey pertenece a la Fuerza de Combate Litoral-24 (LCF-24), unidad de más de 1,300 marines y marineros que relevó a la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines el 29 de mayo de 2026.

El Comando Sur describió la publicación como una muestra de «habilidad y precisión» de sus fuerzas desplegadas en el Caribe, y precisó que las operaciones responden a las prioridades del presidente Trump de «interrumpir el narcotráfico ilícito y proteger la patria mediante presencia continua».

El USS Fort Lauderdale es un buque de transporte anfibio clase San Antonio que opera como plataforma principal de la LCF-24. Su presencia en el Caribe se enmarca en el mayor despliegue militar estadounidense en la región desde la Crisis de los Misiles de 1962, con más de 4,500 efectivos y un costo estimado mínimo de 4,700 millones de dólares.

La Operación Southern Spear fue anunciada formalmente en noviembre de 2025 por el secretario de Defensa Pete Hegseth y autoriza ataques cinéticos letales contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico, rompiendo con la práctica anterior de captura y decomiso.

Tres días antes de la publicación del video, el Comando Sur destruyó una narcolancha en el Caribe con un saldo de dos muertos y seis sobrevivientes.

Desde el inicio de la operación, los ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico acumulan más de 206 muertos. La frecuencia de las acciones supera un ataque letal cada cuatro días.

El despliegue incluye además el portaaviones nuclear USS Nimitz (CVN-68), que llegó al Caribe el 20 de mayo de 2026, así como destructores clase Arleigh Burke con sistema Aegis, aeronaves F-35B y drones de vigilancia.

La Base Naval de Guantánamo fue designada como eje logístico vital de la operación, y EE.UU. ha acumulado más de 150 horas de vigilancia aérea alrededor de Cuba desde el 4 de febrero de 2026.

Analistas señalan que el despliegue tiene también un componente geopolítico de presión sobre Cuba y Venezuela. El presidente Trump, sin embargo, descartó en mayo que la presencia del USS Nimitz buscara intimidar a La Habana: «Vamos a ayudarlos», afirmó.