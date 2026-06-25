Hospitales colapsados en Venezuela tras intensos sismos

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El Hospital General Regional Dr. José María Vargas de La Guaira desbordó su capacidad de atención este jueves tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela, obligando a trasladar el triaje al estacionamiento del centro de salud para atender a la avalancha de heridos que no dejaba de llegar.

Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran la magnitud del colapso hospitalario. «Así está la situación aquí en La Guaira, en el hospital José María Vargas. Así está el triaje.

Este es el estacionamiento del hospital. Y allá en la tribuna tenemos a los pacientes con menos lesiones», describió el periodista Cristian Crespo en un video publicado desde el lugar.

Según reportó el medio venezolano TalCual desde la emergencia del hospital, el centro de salud manejaba al menos 17 listas con nombres de personas heridas siendo atendidas, mientras ambulancias continuaban llegando con nuevos pacientes a intervalos regulares.

El colapso hospitalario es consecuencia directa de los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que golpearon Venezuela el miércoles a las 18:04 hora local, separados apenas por 39 segundos, con epicentro en el estado Yaracuy y una profundidad superficial de entre 10 y 13 kilómetros.

El estado La Guaira fue declarado zona de desastre y concentró los daños más graves. Además del José María Vargas, el Hospital Periférico de Pariata, también en La Guaira, sufrió el colapso de un muro.

En total, ocho hospitales resultaron afectados por los movimientos sísmicos en todo el país, junto a 20 centros comerciales y 250 edificios dañados.

El sistema hospitalario venezolano arrastraba ya años de deterioro severo antes de la catástrofe: escasez de medicamentos, equipos obsoletos, fuga masiva de personal médico y falta de mantenimiento de infraestructuras.

Esa fragilidad estructural previa agravó la respuesta ante la emergencia, haciendo que los centros de salud colapsaran rápidamente ante la demanda.

El balance de víctimas no ha dejado de escalar a lo largo de este jueves. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, actualizó las cifras a 188 muertos, 1,520 heridos, 157 desaparecidos y 200 personas atrapadas bajo escombros, con 2,927 familias damnificadas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió Alerta Roja —su nivel máximo— y estimó con un 42% de probabilidad que el número final de fallecidos podría situarse entre 10,000 y 100,000 personas, lo que situaría este evento entre las peores catástrofes naturales de la historia reciente de América Latina.

El Gobierno venezolano declaró estado de emergencia constitucional y suspendió las clases, el suministro de gas y los servicios del Aeropuerto de Maiquetía, el Metro de Caracas y el Ferrocarril de los Valles del Tuy. La presidenta encargada Delcy Rodríguez hizo un llamado dramático a médicos y enfermeras para que se dirigieran de inmediato a sus puestos de trabajo.

Los terremotos del miércoles fueron catalogados como los más potentes registrados en Venezuela desde 1900, con más de 137 réplicas contabilizadas hasta este jueves. La administración Trump anunció el despliegue inmediato de equipos de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria para apoyar a la población afectada.