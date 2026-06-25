Artistas e influencers cubanos envían mensajes de apoyo a los venezolanos tras los devastadores terremotos

Los dos fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela han provocado una ola de solidaridad entre artistas e influencers cubanos, quienes utilizaron sus redes sociales para expresar su apoyo al pueblo venezolano y enviar mensajes de esperanza a las familias afectadas.
En Instagram y Facebook compartieron publicaciones en las que manifestaron su preocupación por las víctimas, ofrecieron oraciones y desearon fortaleza a quienes enfrentan las consecuencias de la tragedia.
El influencer Pollito Tropical publicó un emotivo mensaje en Facebook en el que aseguró que los venezolanos "no están solos". En su texto pidió a Dios que protegiera a cada familia, fortaleciera a los rescatistas y brindara consuelo a quienes viven momentos de angustia. También destacó la capacidad del pueblo venezolano para levantarse frente a las adversidades.
Daniela Reyes escribió en sus historias de Instagram: "Mi corazón está con Venezuela", acompañado de un corazón roto y la bandera del país. Además, envió un mensaje de "mucha fuerza, fe en Dios y esperanza para cada familia".
Por su parte, la creadora de contenido Claudia Artiles compartió información sobre la emergencia y añadió una breve oración: "Dios los proteja", mientras que la influencer Rachel Arderi expresó: "Fuerza Venezuela, cuánto me duele su dolor", junto a un emoji de corazón roto.
Amanda Camaraza republicó una imagen con el mensaje "Orando por Venezuela", y la exreina de belleza Marianela Ancheta escribió: "Mucha fuerza Venezuela. Que Dios ponga su mano".
Samantha Hernández también mostró su solidaridad al compartir una fotografía de la bandera venezolana acompañada del mensaje: "Fuerza, hermanos. Los cubanos estamos con ustedes".
Otro que se sumó fue el influencer El Divo de Placetas, quien publicó una imagen de la bandera venezolana con el mensaje "Venezuela, estamos contigo", recibiendo decenas de comentarios de agradecimiento por parte de seguidores venezolanos.
Las publicaciones reflejan la cercanía entre las comunidades cubana y venezolana, unidas por fuertes vínculos migratorios, familiares y culturales. Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate tras los dos sismos, las muestras de apoyo siguen multiplicándose en redes sociales, donde miles de usuarios de distintos países han expresado su solidaridad con las víctimas, sus familias y los equipos de emergencia.
Preguntas Frecuentes sobre la Solidaridad de los Artistas e Influencers Cubanos con Venezuela
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo han mostrado su apoyo los artistas e influencers cubanos a Venezuela tras los terremotos?
Los artistas e influencers cubanos han utilizado sus redes sociales para expresar apoyo y enviar mensajes de esperanza al pueblo venezolano. Han compartido publicaciones en Instagram y Facebook, ofreciendo oraciones y deseando fortaleza a las familias afectadas por los terremotos.
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¿Qué mensajes específicos han compartido los influencers cubanos?
Influencers como Pollito Tropical, Daniela Reyes y Claudia Artiles han compartido mensajes emotivos en sus redes. Pollito Tropical aseguró que los venezolanos "no están solos", mientras que Daniela Reyes expresó "Mi corazón está con Venezuela". Muchos de ellos también incluyeron oraciones y deseos de fortaleza para los afectados.
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¿Por qué existe una conexión especial entre las comunidades cubana y venezolana?
Las comunidades cubana y venezolana están unidas por fuertes vínculos migratorios, familiares y culturales. Esta cercanía ha facilitado una respuesta solidaria de los cubanos hacia los venezolanos en momentos de crisis, como los recientes terremotos en Venezuela.
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¿Qué impacto tiene el apoyo de figuras públicas cubanas en situaciones de crisis en Venezuela?
El apoyo de figuras públicas cubanas amplifica el alcance de la solidaridad y contribuye a mantener la atención internacional sobre la crisis en Venezuela. A través de sus plataformas, los influencers ayudan a difundir información y a movilizar recursos emocionales y materiales en momentos críticos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.