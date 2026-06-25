Artistas e influencers cubanos envían mensajes de apoyo a los venezolanos tras los devastadores terremotos

Los dos fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela han provocado una ola de solidaridad entre artistas e influencers cubanos, quienes utilizaron sus redes sociales para expresar su apoyo al pueblo venezolano y enviar mensajes de esperanza a las familias afectadas.

En Instagram y Facebook compartieron publicaciones en las que manifestaron su preocupación por las víctimas, ofrecieron oraciones y desearon fortaleza a quienes enfrentan las consecuencias de la tragedia.

El influencer Pollito Tropical publicó un emotivo mensaje en Facebook en el que aseguró que los venezolanos "no están solos". En su texto pidió a Dios que protegiera a cada familia, fortaleciera a los rescatistas y brindara consuelo a quienes viven momentos de angustia. También destacó la capacidad del pueblo venezolano para levantarse frente a las adversidades.

Daniela Reyes escribió en sus historias de Instagram: "Mi corazón está con Venezuela", acompañado de un corazón roto y la bandera del país. Además, envió un mensaje de "mucha fuerza, fe en Dios y esperanza para cada familia".

Captura Instagram / Daniela Reyes

Por su parte, la creadora de contenido Claudia Artiles compartió información sobre la emergencia y añadió una breve oración: "Dios los proteja", mientras que la influencer Rachel Arderi expresó: "Fuerza Venezuela, cuánto me duele su dolor", junto a un emoji de corazón roto.

Captura Instagram / Rachel Arderi

Amanda Camaraza republicó una imagen con el mensaje "Orando por Venezuela", y la exreina de belleza Marianela Ancheta escribió: "Mucha fuerza Venezuela. Que Dios ponga su mano".

Captura Instagram / Amanda Camaraza

Samantha Hernández también mostró su solidaridad al compartir una fotografía de la bandera venezolana acompañada del mensaje: "Fuerza, hermanos. Los cubanos estamos con ustedes".

Captura Instagram / Samantha Hernández

Otro que se sumó fue el influencer El Divo de Placetas, quien publicó una imagen de la bandera venezolana con el mensaje "Venezuela, estamos contigo", recibiendo decenas de comentarios de agradecimiento por parte de seguidores venezolanos.

Las publicaciones reflejan la cercanía entre las comunidades cubana y venezolana, unidas por fuertes vínculos migratorios, familiares y culturales. Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate tras los dos sismos, las muestras de apoyo siguen multiplicándose en redes sociales, donde miles de usuarios de distintos países han expresado su solidaridad con las víctimas, sus familias y los equipos de emergencia.