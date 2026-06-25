El colmo: ONU reconoce a la FMC por proteger a mujeres y niñas

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) otorgó este miércoles un reconocimiento a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) por su supuesto trabajo en la consolidación de la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres y las niñas, según difundió el canal oficial del régimen cubano Canal Caribe.

El galardón se entregó durante la reinauguración de la Consejería Nacional de la FMC, un espacio presentado como herramienta para fortalecer la atención integral a víctimas de violencia de género en Cuba.

Al acto asistió Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y secretaria general de la FMC, lo que ilustra con precisión la naturaleza de la organización reconocida: no es una entidad civil independiente, sino una correa de transmisión del régimen fundada en 1960 y subordinada al Estado.

La paradoja del reconocimiento resulta difícil de ignorar. La propia FMC admitió en agosto de 2024 que más de 16,000 mujeres y niñas en Cuba enfrentan violencia machista, con cerca de 10,000 familias afectadas.

Mientras el UNFPA premia a la FMC, las plataformas feministas independientes Yo Sí Te Creo y Alas Tensas documentaron 48 feminicidios verificados en Cuba durante 2025, con 37 desapariciones de mujeres registradas y el 81% de los crímenes cometidos por las propias parejas de las víctimas.

En los primeros meses de 2026, esas mismas organizaciones ya contabilizaban al menos 21 feminicidios, y entre 2019 y 2025 la cifra acumulada documentada por OGAT y Yo Sí Te Creo asciende a 315 casos.

El feminicidio no está tipificado como delito específico en el Código Penal cubano, y no existe una Ley Integral contra la Violencia de Género en la isla, una demanda histórica del movimiento feminista independiente que tampoco figura en el cronograma legislativo hasta 2028.

En marzo de 2025, la activista Carolina Barrero llevó la voz de las mujeres cubanas ante la ONU, denunciando precisamente la falta de reconocimiento del feminicidio y la represión gubernamental contra quienes intentan visibilizarlo.

Este episodio no es aislado. En abril de 2026, Cuba fue elegida por aclamación al Comité de ONG del ECOSOC —el organismo de la ONU que supervisa a la sociedad civil— a pesar de que en la isla no existe ninguna organización no gubernamental independiente reconocida, lo que generó protestas formales de Estados Unidos y otros países.

Amarelle Boué, la misma funcionaria que encabeza la FMC ahora premiada por la ONU, declaró en agosto de 2022 que «el embargo es la mayor violencia contra la mujer cubana», una afirmación que resume el enfoque político de la organización y su distancia respecto a las cubanas que enfrentan violencia real en sus hogares.