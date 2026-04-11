El colmo: Cuba elegida para el comité de las ONG de la ONU

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Cuba fue elegida este viernes por aclamación como miembro del Comité de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), para el período 2027-2030, a pesar de ser uno de los países del mundo donde la sociedad civil independiente está de facto prohibida.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla celebró la noticia en la red social X: "Este resultado reconoce la ejecutoria de Cuba en la promoción de la participación de organizaciones no gubernamentales genuinas de todas las regiones en los trabajos de la Organización de las Naciones Unidas".

La paradoja es difícil de ignorar: el régimen cubano no permite la existencia de ONG independientes en su propio territorio.

La Ley de Asociaciones (Ley 54/1985) exige registro obligatorio en el Ministerio de Justicia, que sistemáticamente deniega la personería jurídica a cualquier organización no afín al Partido Comunista de Cuba (PCC). Operar sin ese registro constituye el delito penal de "asociación ilícita".

Las únicas organizaciones que funcionan en Cuba son las llamadas "organizaciones de masas" controladas directamente por el PCC: los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

Recibir fondos externos sin autorización estatal puede ser penalizado como "acto contra la Seguridad del Estado", lo que convierte cualquier intento de financiar una organización civil independiente en un riesgo penal.

El CIVICUS Monitor clasifica a Cuba en la categoría más restrictiva posible: "cerrado".

Lejos de promover la participación de la sociedad civil, Cuba ha sido señalada junto a Nicaragua, China, Pakistán y Turquía por usar su posición en el propio Comité de ONG del ECOSOC para bloquear y retrasar solicitudes de acreditación de organizaciones que critican a sus gobiernos.

Un ejemplo concreto es Cubalex, organización jurídica independiente cubana que fue allanada en 2016 y declarada ilegal por el Ministerio de Justicia por carecer del registro que el Estado le negaba.

A diciembre de 2025, Prisoners Defenders documentó 1,197 presos políticos en Cuba, entre ellos 130 activistas, 22 artistas y 10 periodistas. En abril de 2026, la misma organización denunció cientos de nuevas detenciones ocurridas en marzo, contradiciendo los anuncios oficiales de indultos y clemencia.

No es la primera vez que el régimen ocupa un puesto contradictorio en la ONU: en octubre de 2023 fue reelegido al Consejo de Derechos Humanos, lo que generó críticas de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba.

El Comité de ONG del ECOSOC, establecido en 1946 y compuesto por 19 miembros elegidos por representación geográfica, tiene la función de acreditar y recomendar qué organizaciones de la sociedad civil reciben estatus consultivo ante la ONU, un papel que Cuba ejercerá a partir de 2027 mientras mantiene a su propia sociedad civil bajo represión sistemática.