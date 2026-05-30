Cerrarán cuerpo de guardia y emergencias en Maternidad de Línea para reconvertir el hospital en Centro Regional de Salud Sexual

Voces ciudadanas apuntan a la posibilidad de que la nueva clínica de reproducción asistida ofrezca sus servicios en dólares

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El Hospital Ginecobstétrico América Arias, conocido popularmente como Maternidad de Línea, ubicado en el Vedado habanero, cerrará su área de Cuerpo de Guardia y Emergencias a partir del 1 de junio, como parte de la transformación de esa institución en un Centro Regional de Salud Sexual y Reproductiva.

"El área de Cuerpo de Guardia y Emergencias cerrará sus puertas a partir de este lunes 1ro de junio", confirmó este viernes la doctora Dania Rebeca Yi Mariño, destacó una escueta información compartida en su cuenta de Facebook por la Dirección Provincial de Salud La Habana.

Captura de Facebook/Dirección Provincial de Salud La Habana

Las autoridades presentaron el cambio como "un paso gigante en la reorganización y mejora de los servicios médicos", aunque no precisaron adónde deberán acudir los pacientes que necesiten atención de urgencia.

Según el comunicado oficial, esos detalles se informarán en próximas emisiones del telediario Habana Noticiario del Canal Habana.

El cierre no es un hecho aislado. En septiembre de 2025, el mismo hospital ya había eliminado sus servicios de ginecología y cirugía para iniciar una reconversión hacia un centro de reproducción asistida, decisión que desató una ola de denuncias públicas entre las cuales destacó la de la locutora Laritza Camacho.

En aquel momento, Camacho documentó que más de 1,000 mujeres aguardaban cirugía, muchas con cuadros graves como sangramientos constantes, quistes, fibromas gigantescos e incontinencias urinarias.

El hospital había realizado 763 operaciones en lo que iba de ese año y atendía pacientes no solo de La Habana, sino de otras provincias donde no se practican esas intervenciones.

"Es llanto de médico ante la impotencia", escribió Camacho al describir la reacción del personal ante las órdenes administrativas que les impedían operar.

La locutora también denunció el despilfarro que acompañó la reconversión: cuatro millones de pesos invertidos en neonatología para un servicio que luego fue eliminado, obras del cuerpo de guardia paralizadas al 60 % de avance y salones remodelados que no se usarían para su propósito original.

"Dinero botado, dinero mal utilizado, nuestros pocos recursos por el caño", resumió.

Voces ciudadanas cuestionaron además el verdadero destino del nuevo centro. "Una clínica de reproducción asistida en plena calle Línea, en el corazón del Vedado, es porque ofrecerá sus servicios en moneda dura (léase dólares) y ante eso ¿a quién le importa si las cubanas sangran o perecen?», escribió la comentarista Nery Díaz en Facebook.

El deterioro físico del edificio refleja el estado de precariedad en que opera el sistema de salud cubano, con paredes con humedad, revestimientos deteriorados y una fachada que contrasta con el lenguaje triunfalista del anuncio oficial.

El hospital acumula además antecedentes graves. En mayo de 2023, una familia denunció la muerte de una recién nacida por presunta negligencia médica en la institución, y en noviembre de 2018 hubo protestas similares de familiares frente al hospital materno.

La advertencia que Laritza Camacho lanzó en septiembre de 2025 cobra hoy plena vigencia: "Un titular bonito ocultará la tragedia".