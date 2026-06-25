En pleno Mundial y con el sabor de la victoria: Así celebró sus 39 Lionel Messi

Lionel Messi cumplió 39 años el miércoles rodeado de sus compañeros de la Selección Argentina en la concentración de Kansas, en plena disputa del Mundial 2026, y compartió la intimidad del festejo en un emotivo video publicado en Instagram que acumuló más de 12,5 millones de reproducciones en pocas horas.

El plantel completo sorprendió al capitán con una iniciativa impulsada por Adidas: cada jugador recibió una remera personalizada con una fotografía junto a Messi y una carta dedicada en el reverso, con imágenes que repasan momentos históricos de la Selección, desde los festejos de Qatar 2022 hasta partidos de eliminatorias.

Entre las fotos más comentadas estuvo la de Rodrigo De Paul, quien eligió un abrazo con Messi durante los festejos del Mundial de Qatar 2022. La celebración también incluyó una torta de cumpleaños y un encuentro íntimo con jugadores y cuerpo técnico.

En el mensaje que acompañó el reel, el capitán argentino expresó: «Gracias a mi país y a todo el mundo por tantos saludos. Cada año se superan y me emocionan más».

También agradeció a quienes lo rodean dentro y fuera de la cancha: «Gracias a mi familia y a mis amigos, que están siempre. Y gracias a mis compañeros por este regalo tan especial. Es un placer enorme vivir todo esto y poder compartirlo junto a ustedes».

Su esposa, Antonela Roccuzzo, publicó una emotiva felicitación en Instagram con inéditas de la pareja y sus tres hijos —Thiago, Mateo y Ciro— que superó los 5,8 millones de likes. «Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito», escribió Roccuzzo.

El cumpleaños llegó en un momento de euforia deportiva para Messi y Argentina. El 16 de junio, en el debut mundialista ante Argelia (3-0 en Kansas City), el rosarino anotó su primer hat trick en la historia de los Mundiales, alcanzando 16 goles e igualando el récord histórico de Miroslav Klose.

Seis días después, el 22 de junio ante Austria (2-0), Messi anotó dos goles más y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos, superando definitivamente el récord de Klose.

Argentina clasificó a los octavos de final como líder de su grupo, con el próximo partido programado para el 28 o 29 de junio. Este aniversario marcó la 13 ocasión en que Messi festeja su cumpleaños junto a la Selección a lo largo de su carrera: «Es algo hermoso salir a competirle a cualquiera sabiendo que los tengo al lado», cerró Messi en su mensaje a sus compañeros.