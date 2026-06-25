En pleno Mundial y con el sabor de la victoria: Así celebró sus 39 Lionel Messi

Lionel Messi cumplió 39 años el miércoles rodeado de sus compañeros de la Selección Argentina en la concentración de Kansas, en plena disputa del Mundial 2026, y compartió la intimidad del festejo en un emotivo video publicado en Instagram que acumuló más de 12,5 millones de reproducciones en pocas horas.
El plantel completo sorprendió al capitán con una iniciativa impulsada por Adidas: cada jugador recibió una remera personalizada con una fotografía junto a Messi y una carta dedicada en el reverso, con imágenes que repasan momentos históricos de la Selección, desde los festejos de Qatar 2022 hasta partidos de eliminatorias.
Entre las fotos más comentadas estuvo la de Rodrigo De Paul, quien eligió un abrazo con Messi durante los festejos del Mundial de Qatar 2022. La celebración también incluyó una torta de cumpleaños y un encuentro íntimo con jugadores y cuerpo técnico.
En el mensaje que acompañó el reel, el capitán argentino expresó: «Gracias a mi país y a todo el mundo por tantos saludos. Cada año se superan y me emocionan más».
También agradeció a quienes lo rodean dentro y fuera de la cancha: «Gracias a mi familia y a mis amigos, que están siempre. Y gracias a mis compañeros por este regalo tan especial. Es un placer enorme vivir todo esto y poder compartirlo junto a ustedes».
Su esposa, Antonela Roccuzzo, publicó una emotiva felicitación en Instagram con inéditas de la pareja y sus tres hijos —Thiago, Mateo y Ciro— que superó los 5,8 millones de likes. «Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito», escribió Roccuzzo.
El cumpleaños llegó en un momento de euforia deportiva para Messi y Argentina. El 16 de junio, en el debut mundialista ante Argelia (3-0 en Kansas City), el rosarino anotó su primer hat trick en la historia de los Mundiales, alcanzando 16 goles e igualando el récord histórico de Miroslav Klose.
Seis días después, el 22 de junio ante Austria (2-0), Messi anotó dos goles más y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos, superando definitivamente el récord de Klose.
Argentina clasificó a los octavos de final como líder de su grupo, con el próximo partido programado para el 28 o 29 de junio. Este aniversario marcó la 13 ocasión en que Messi festeja su cumpleaños junto a la Selección a lo largo de su carrera: «Es algo hermoso salir a competirle a cualquiera sabiendo que los tengo al lado», cerró Messi en su mensaje a sus compañeros.
Preguntas frecuentes sobre el cumpleaños de Lionel Messi y su actuación en el Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo celebró Lionel Messi su cumpleaños número 39 durante el Mundial 2026?
Lionel Messi celebró su cumpleaños número 39 rodeado de sus compañeros de la Selección Argentina en la concentración de Kansas, en pleno Mundial 2026. La celebración incluyó una torta de cumpleaños, un emotivo video en Instagram, y un regalo especial de Adidas que consistió en remeras personalizadas con fotos junto a Messi y cartas dedicadas.
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¿Qué logros ha conseguido Messi en el Mundial 2026?
Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales al alcanzar 18 goles, superando el récord anterior de Miroslav Klose. Además, marcó su primer hat-trick en Mundiales en el partido contra Argelia y contribuyó decisivamente a la clasificación de Argentina a los octavos de final como líder de su grupo.
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¿Cómo ha sido el apoyo de Antonela Roccuzzo durante el Mundial 2026?
Antonela Roccuzzo ha mostrado un apoyo incondicional a Messi durante el Mundial 2026, asistiendo a los partidos junto a sus hijos y compartiendo emotivos mensajes en redes sociales. Ha expresado su orgullo por los logros de Messi y ha estado presente en las gradas para alentar a su esposo en cada encuentro.
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¿Cuál ha sido la reacción del público y de otras celebridades ante los logros de Messi en el Mundial 2026?
La reacción del público y de otras celebridades ante los logros de Messi ha sido de admiración y orgullo. Personalidades como Shakira han felicitado públicamente a Messi, destacando su dedicación y ejemplo para los latinos. Las redes sociales han estallado en elogios y mensajes de felicitación, celebrando su histórica actuación en el torneo.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.