¿Cuánto cuesta vivir en Cuba en 2026? Cubana que regresó a vivir a la isla responde

Una cubana que regresó a la isla tras un año viviendo en el exterior compartió en un video de TikTok el choque brutal que le provocaron los precios al ir al mercado como lo hacía habitualmente cada sábado.

«Regresé a Cuba después de un año de estar viviendo fuera del país y todo me impresiona, sobre todo los precios. A punto de no entender cómo es que la gente está viviendo aquí», relató la creadora, identificada como @yuyudecuba.

Llevó 5,500 pesos —su presupuesto habitual de los sábados— y regresó a casa «prácticamente sin nada».

El recorrido por los precios que documentó es contundente: el pomo de aceite, que antes encontraba entre 900 y 1,200 pesos, ahora cuesta 1,800 pesos.

Una mano de plátano que valía 100 pesos llegó a 600; la libra de tomate pasó de 60 pesos a 350; y la libra de picadillo subió de 320 a 450 pesos.

Los productos cárnicos tampoco escaparon al alza: un paquete de pollo de cuatro libras, que antes rondaba entre 1,000 y 1,800 pesos, ahora se vende entre 2,000 y 2,600 pesos.

Hasta las chucherías reflejan la espiral inflacionaria: un chupa chupa duplicó su precio, de 35 a 70 pesos, y un paquete de cuatro galletitas pasó de 60 pesos a entre 350 y 400 pesos.

«La vida ahora mismo en Cuba está como si vivieras en otro país y cobraras en dólares», resumió la joven.

La pregunta que más le pesa no es sobre sus propios gastos, sino sobre quienes no tienen acceso a divisas del exterior: «Los que viajamos y regresamos a Cuba y traemos un dinerito no nos los vemos tan caros. Pero, las personas que viven aquí, ¿cómo es que están viviendo?»

La aritmética que plantea es demoledora: si ella gastó 5,500 pesos y no compró prácticamente nada, ¿cómo sobrevive quien gana el salario mínimo de 3,200 pesos?

Ese salario mínimo —elevado recientemente de 2,100 a 3,210 pesos por el régimen cubano, con vigencia desde julio— equivale a apenas 4.65 dólares al tipo de cambio informal, que ronda los 695 pesos por dólar.

El economista Javier Pérez Capdevila calculó que una persona necesita al menos 96,060 pesos mensuales para cubrir sus necesidades básicas, de los cuales 70,070 corresponden solo a alimentos: una cifra 30 veces superior al nuevo salario mínimo.

Las estadísticas oficiales registran una inflación interanual de 15,89% en mayo de 2026, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, pero los precios siguen subiendo muy por encima de esa cifra en los mercados informales, donde estimaciones independientes sitúan la inflación real en torno al 70% interanual.

El euro, por su parte, alcanzó un máximo histórico de 800 pesos en el mercado informal el 21 de junio, y economistas independientes proyectan una caída del PIB cubano de hasta un 15% en 2026.

«Aunque no me arrepiento de haber regresado a Cuba, sí siento que es insostenible ahora mismo vivir aquí», concluyó @yuyudecuba, dejando abierta la pregunta que miles de cubanos se hacen cada día frente a un mercado que ya no pueden costear.