Lo que hizo este cubano por un trabajador humilde de la calle está conmoviendo las redes: "Qué tristeza"

Un creador de contenido cubano sorprendió a un hombre que trabaja honestamente en las calles de Cuba y le entregó una ayuda económica en efectivo, en un gesto que captó la atención de sus seguidores en TikTok este jueves.

El video, publicado por la cuenta @lascallesdecuba en TikTok, muestra el momento en que el creador se acerca al hombre en plena calle y le entrega lo que describe como «una ayudita de manito», dejando claro que el dinero no es suyo sino de su comunidad digital.

«No me dé las gracias a mí. Dale las gracias a mis seguidores de TikTok, que ellos apoyan para eso», le dice al beneficiario, quien recibe el gesto con visible agradecimiento pero sin saber muy bien de qué se trata la plataforma.

El creador reconoce abiertamente esa distancia con el mundo digital: «Yo sé que usted no sabe mucho de redes», le comenta, antes de explicarle frente a la cámara por qué lo eligió para recibir la ayuda.

«Él trabaja durísimo, él se busca el dinero honestamente pinchando y es una persona que se lo merece», afirma el creador, subrayando el valor del trabajo honesto como criterio para el gesto solidario.

El clip de 45 segundos cierra con una despedida cargada de afecto: «Dale hermanito, que Dios te cuide y que lo coja para comer siempre, ¿eh? Dale, cuídese».

Este tipo de iniciativas han ganado terreno en las redes sociales cubanas como una forma de solidaridad ciudadana que suple el vacío dejado por el Estado. En una isla donde la economía informal es el principal mecanismo de acceso a bienes básicos, los trabajadores de la calle son quienes más sienten el peso de la crisis.

La tendencia no es nueva. En abril de 2026, el youtuber cubano Juanka repartió 100 comidas en La Habana, y un cubano radicado en Miami donó la mitad de su primer sueldo de TikTok a una joven con discapacidad en Guantánamo. En 2025, una anciana cubana logró pagar su casa gracias a fondos recaudados en la plataforma, y una campaña viral le regaló una vivienda a una madre y su hija que vivían en condiciones precarias.

El modelo funciona a través de regalos virtuales que los seguidores envían durante transmisiones en vivo, los cuales se convierten en dinero real que el creador entrega directamente a personas en situación de necesidad. El formato de «sorprender» a trabajadores humildes frente a la cámara genera una respuesta emocional intensa entre la audiencia cubana dentro y fuera de la isla.

Cuba atraviesa en 2026 una de sus peores crisis económicas, con proyecciones de contracción del PIB de hasta un 15%, inflación sostenida, escasez de combustible y colapso del sector turístico agravado por nuevas sanciones estadounidenses vigentes desde enero. En ese contexto, los niños y jóvenes que salen a vender en las calles reflejan una realidad que también alcanza a adultos que «se buscan la vida» sin más red de protección que la solidaridad de sus vecinos o de desconocidos en internet.

«Gracias a mis seguidores, que Dios les multiplique todo el apoyo con mucha salud», escribió el creador en la descripción del video, resumiendo en una frase la lógica de una comunidad que ha convertido TikTok en algo parecido a una caja de ayuda mutua para los cubanos más vulnerables.