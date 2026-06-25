Frenazo de las divisas en Cuba: Baja el precio de dólares, euros y MLC

Billete de 50 euros y de un dólar (Imagen de referencia)

El mercado informal cubano amaneció este jueves con una señal inédita: el dólar, el euro y la MLC cayeron simultáneamente por primera vez en muchos meses, acumulando cada una una bajada de 10 pesos cubanos (CUP) en las últimas 24 horas.

El dólar retrocedió hasta los 685 CUP, el euro descendió a 790 CUP y la Moneda Libremente Convertible (MLC) quedó en 500 CUP, según datos de elTOQUE.

Tasa de cambio hoy 25/06/2026 - 8:28 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 685 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 790 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 500 CUP.

La caída simultánea de las tres divisas llega tras una escalada devastadora durante todo junio, que llevó al dólar y al euro a sus máximos históricos el 21 de junio: 695 y 800 CUP, respectivamente.

Una bajada modesta tras una escalada sin precedentes

El dólar arrancó junio en 585 CUP y el euro en 645 CUP.

En apenas tres semanas, ambas divisas se dispararon un 18,8% y un 24% respectivamente, rompiendo de forma consecutiva sus propios récords.

El Observatorio de Monedas y Finanzas de elTOQUE había proyectado un techo de 650 CUP para el dólar durante todo el mes, pero esa barrera fue cruzada el 12 de junio, 18 días antes de lo previsto.

La bajada de este jueves -10 CUP por divisa- es modesta frente a esa escalada acumulada, pero es la primera vez en los últimos meses que las tres caen juntas, lo que convierte la jornada en un punto de inflexión que el mercado observa con atención.

La MLC ya había dado señales de debilidad el lunes, cuando cayó 25 pesos de forma aislada hasta 485 CUP, mientras el dólar y el euro se mantenían en sus récords.

Aquella caída fue calificada de «sorpresa» y no arrastró al resto de divisas. Este jueves, las tres ceden a la vez.

¿Qué puede haber detrás del frenazo?

Dos factores del contexto político-económico inmediato podrían estar influyendo en este giro.

El primero es el paquete de 176 medidas económicas y sociales aprobado el 19 de junio en la Asamblea Nacional, presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz como el mayor paquete de reformas desde el Período Especial.

Entre las medidas con mayor impacto potencial sobre el mercado cambiario figuran la autorización de bancos y casas de cambio privadas, operadores privados de remesas, un mercado cambiario digital en tiempo real con subastas de divisas y la apertura de cuentas en divisas sin autorización previa.

El segundo factor es la convocatoria inédita por parte de Miguel Díaz-Canel de un grupo asesor de economistas críticos, que incluye figuras como Juan Triana, Julio Carranza y Omar Everleny Pérez Villanueva.

Esta apertura a voces reformistas, sin precedentes en la historia reciente del régimen cubano, podría estar generando cierta expectativa en el mercado.

Los economistas independientes y su lectura crítica

En paralelo al grupo asesor oficial, cinco economistas cubanos independientes -Pedro Monreal González, Mauricio De Miranda Parrondo, Omar Everleny Pérez Villanueva, Ricardo Torres Pérez y Pavel Vidal Alejandro- trabajan desde marzo de 2026 en el proyecto Cuba Transformación, una propuesta integral de reforma económica completamente ajena al régimen.

Monreal no ha sido condescendiente con las medidas del gobierno: «Las cuentas no cuadran y el gobierno quiere hacer ver que no es un problema de matemáticas, sino de voluntad».

Sobre su propio proyecto, fue explícito en desvincularlo de la agenda oficial:

«Aunque hemos conocido -como todos- las medidas económicas anunciadas recientemente por el gobierno cubano, la propuesta que estamos elaborando no constituye una valoración específica de dichas decisiones ni se deriva directamente de ellas».

El proyecto Cuba Transformación plantea avanzar en tres fases hacia lo que Monreal describió como «una economía social de mercado, sustentada en un Estado democrático de derecho».

La aclaración se hizo necesaria porque Omar Everleny Pérez Villanueva, uno de los integrantes de Cuba Transformación, también forma parte del grupo asesor convocado por Díaz-Canel el 17 de junio para buscar respuestas a la crisis económica, una coincidencia que llevó a algunos a asociar ambos proyectos.

El peso cubano, en caída libre histórica

Más allá de la jornada de este jueves, los datos históricos revelan el colapso estructural del peso cubano: en 2020 el dólar cotizaba a unos 42 CUP en el mercado informal; en enero de 2026 ya había llegado a 435 CUP; y el 21 de junio alcanzó los 695 CUP.

Incluso tras la bajada de este jueves, el dólar se sitúa en 685 CUP, lo que equivale a una pérdida de más del 95% del valor del peso en seis años.

El economista Elías Amor fue contundente al valorar las perspectivas: «No van a entrar divisas en Cuba en los próximos meses. El problema es que las necesidades se pueden atender con divisas, y la gente estará dispuesta a pagar lo que sea por la divisa».

Una advertencia que recuerda que el frenazo de este jueves no resuelve la crisis estructural que lo generó.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 25 de junio:

1 USD = 685 CUP.

5 USD = 3,425 CUP.

10 USD = 6,850 CUP.

20 USD = 13,700 CUP.

50 USD = 34,250 CUP.

100 USD = 68,500 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 790 CUP.

5 EUR = 3,950 CUP.

10 EUR = 7,900 CUP.

20 EUR = 15,800 CUP.

50 EUR = 39,500 CUP.

100 EUR = 79,000 CUP.