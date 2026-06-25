Después de 8 años sin ver a su niño... así fue su llegada sorpresa a Cuba

Una cubana identificada en TikTok como Rose (@rosecg03) conmovió a miles de personas al compartir el momento en que se reencuentra con su hijo en Cuba tras ocho años de separación, en un video publicado el miércoles que se viralizó rápidamente en la plataforma.

Rose llegó de sorpresa a la casa donde vive su hijo en la isla, sin que él supiera nada de su llegada. Al verla aparecer, ambos se fundieron en un abrazo entre lágrimas que quedó registrado en apenas 29 segundos de video. «Despues de 8 años sin verte mi niño cuanto te amoooo», escribió la protagonista en la descripción de la publicación.

El clip acumuló más de 27,300 visualizaciones y 1,353 likes en menos de 24 horas, con decenas de comentarios de usuarios que se identificaron con la escena y compartieron sus propias experiencias de separación familiar.

El reencuentro de Rose y su hijo se inscribe en una tendencia que no deja de crecer en TikTok: cubanos emigrados que regresan por sorpresa a la isla para abrazar a sus familiares después de años sin verse. Nadie sabía que venía y apareció tras 7 años, como ocurrió con @ailetsantos en junio de este año. En abril, una cubana sorprendió a su hija tras seis años sin verse. Y en enero, una madre esperaba un paquete y quien llegó fue su hijo.

También en junio, una cubana residente en España llegó al aeropuerto de Cuba para ver a su padre después de una década de ausencia, en otro reencuentro que sacudió las redes.

Detrás de cada uno de estos videos hay una historia de emigración forzada. Entre 2021 y 2024, más de 1,4 millones de cubanos abandonaron la isla, impulsados por el colapso económico, la represión política y el deterioro de los servicios básicos. Solo en 2024, al menos 217,615 cubanos llegaron a Estados Unidos, en lo que representa el segundo éxodo más grande de la historia del país.

Esa diáspora masiva ha fracturado miles de familias, separando a padres de hijos por períodos que van de meses a más de una década. TikTok se ha convertido en el espacio donde esas separaciones se hacen visibles: un archivo emocional de una nación dispersa por el mundo, donde el abrazo que no pudo darse durante años queda grabado para siempre en pocos segundos.

El caso de Rose, con ocho años sin ver a su hijo, representa uno de los períodos de separación más prolongados entre los reencuentros virales documentados recientemente, un reflejo del dolor acumulado que arrastra la emigración cubana y que ningún video de 29 segundos alcanza a contener del todo.