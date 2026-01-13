Ella esperaba un paquete, pero quien llegó fue su hijo: El emotivo reencuentro en Cuba que hizo llorar a todos

Ver más

Una emotiva sorpresa familiar ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales. Una madre cubana, que esperaba la llegada de un paquete desde el exterior, terminó recibiendo algo mucho más valioso: el abrazo de su hijo después de más de dos años sin verlo.

El video, compartido en TikTok por @dennis.acosta04, muestra el momento en que el joven llega por sorpresa a su casa y su madre, al verlo, corre a abrazarlo entre lágrimas mientras repite una y otra vez: “¡Mi amor, mi vida!”.

“Cómo se anhelaba este momento, más de dos años sin abrazar a mamá”, escribió el joven en la publicación, que rápidamente se volvió viral en la plataforma.

En las imágenes, una niña —posiblemente hermana o sobrina del joven— se une al emotivo abrazo familiar, completando una escena que ha tocado el corazón de cientos de cubanos dentro y fuera de la isla.

El reencuentro refleja la dura realidad de miles de familias cubanas separadas por la emigración, pero también la fuerza del amor que resiste la distancia y el tiempo.