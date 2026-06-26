Visita de Delcy Rodríguez a la zona más afectada por los terremotos de Venezuela genera fuertes críticas

La presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recorrió la parroquia de Macuto, en el estado La Guaira, la región más devastada por los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el país el miércoles.

Sin embargo, su aparición ha desatado duras críticas por ir presidida de lo que muchos venezolanos han calificado de propaganda política y abandono estatal, mientras miles de personas permanecen atrapadas bajo los escombros tras casi 48 horas después de los sismos.

La visita, transmitida en redes sociales y cubierta por medios oficiales, tenía como propósito supervisar las labores de búsqueda y rescate y anunciar la llegada de ayuda humanitaria internacional, en medio de un desolador panorama cuyo balance oficial hasta el momento es de 589 muertos y 2980 heridos, según las cifras más recientes del gobierno.

Desde Macuto, Rodríguez declaró que el gobierno estaba acompañando al pueblo en la búsqueda y rescate de las personas que quedaron atrapadas por las estructuras y edificios que colapsaron debido al doble terremoto, y que la meta es recuperar con vida a la mayor cantidad de personas posible.

La mandataria anunció la llegada de rescatistas internacionales de República Dominicana, El Salvador -con 188 efectivos enviados por el gobierno de Bukele- México y España, cuya Unidad Militar de Emergencias partió la víspera hacia Venezuela.

La avalancha de críticas en redes sociales

El video que Rodríguez publicó en Instagram acumuló más de 77,000 visualizaciones y 952 comentarios, la mayoría críticos con la gestión gubernamental.

«No faltó dinero para camionetas de lujo, conciertos, estadios de béisbol o campañas políticas, pero nunca hubo para los hospitales, bomberos, paramédicos ni para contingencias», escribió un usuario.

Otro internauta apuntó a la ausencia del aparato militar: «¿Dónde está el ejército? El mismo ejército que desplegaban en las protestas... sean eficientes al menos una vez en sus vidas».

La falta de equipamiento básico también fue denunciada: «Ustedes son culpables de que Protección Civil esté rescatando gente con la linterna de los celulares. No engañan a nadie, la gente está sola rescatando a sus familiares».

Varios comentarios cuestionaron el momento de la aparición pública:

«En serio estás politizando? Cuando lo que hay que hacer más que marketing de política, es accionar sobre los escombros que tienen ya más de 24 horas con personas ahí».

En X, las reacciones fueron igualmente contundentes.

«Todo un show mediático inútil y vergonzoso»; «¿Dónde están? Mentirosos, la gente está sola, seguro ahora planeando robarse la ayuda humanitaria otra vez», apuntaron dos internautas en medio de la marea de reproches.

Una zona devastada sin servicios básicos

La realidad sobre el terreno contrasta con el tono institucional del régimen.

El testigo José Rolón se comunicó con RTVE desde su furgoneta -el único medio disponible para conectarse- y describió una destrucción total: «No hay luz, no hay Internet, no hay agua, no hay absolutamente ningún tipo de servicio».

Rolón recorrió la zona de Los Corales y relató que «esa zona desapareció casi en su totalidad, las edificaciones ya no están, es como si hubiese habido una implosión o una detonación controlada, porque no quedó un piso en pie. Hay gente tratando de saquear las viviendas, personas buscando a sus familiares».

A ello se suma que hay al menos ocho hospitales colapsados o desbordados, entre ellos el Hospital José María Vargas, y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que permanece cerrado por graves daños en su infraestructura.

La Guaira -conocida hasta 2019 como estado Vargas- alberga a medio millón de personas, la mayoría en situación de pobreza según la encuesta ENCOVI de la Universidad Católica Andrés Bello.

Rodríguez asumió la presidencia encargada el 5 de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, y heredó un país con más de una década de deterioro en su infraestructura sanitaria y de emergencias.

El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó con un 42% de probabilidad que el número final de fallecidos podría oscilar entre 10,000 y 100,000 personas, una cifra que convertiría esta tragedia en la peor de la historia moderna venezolana.