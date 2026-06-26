Momentos de pánico durante réplica de 4.4 de los terremotos de Venezuela esta madrugada

Momento en que una réplica causo pánico entre cientos de personas, muchos de ellos rescatistas

Una nueva réplica sísmica de magnitud 4.4 sacudió el estado La Guaira a las 12:19 de la madrugada de este viernes, desatando escenas de pánico entre los habitantes y los equipos de rescate que trabajaban sin descanso entre los escombros del devastador doblete sísmico del miércoles.

Según el reporte oficial de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), el movimiento tuvo una profundidad de 9.2 kilómetros y su epicentro se localizó a 30 kilómetros al noreste de San Felipe.

Algunas fuentes, lo registraron con una magnitud de 4.5.

Pánico en las calles de La Guaira

El temblor obligó a numerosos vecinos a abandonar nuevamente sus viviendas, aterrados ante la posibilidad de nuevos derrumbes en edificaciones ya gravemente comprometidas por los sismos anteriores.

Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran a personas corriendo en medio de la oscuridad, con gritos de desesperación.

La réplica interrumpió las labores de remoción de escombros en la zona costera, donde los equipos de emergencia buscan sobrevivientes desde el miércoles.

Desde los terremotos principales se han contabilizado más de 130 réplicas, según reportes de medios internacionales.

El contexto: Una catástrofe sin precedentes

La réplica de esta madrugada se produce en el marco del peor desastre sísmico que ha vivido Venezuela en más de un siglo.

El miércoles 24 de junio, dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 golpearon el norte del país con apenas 39 segundos de diferencia, con epicentro en el estado Yaracuy, municipio de Yumare.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) lo calificó como el evento sísmico más potente registrado en Venezuela desde 1900.

El balance oficial, confirmado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, asciende a 589 muertos y 2,980 heridos, una cifra que se triplicó en menos de 24 horas frente a los 164 fallecidos reportados el jueves.

La ONU estima que 6.76 millones de personas resultaron afectadas, incluyendo aproximadamente dos millones de habitantes de Caracas.

La zona más castigada es La Guaira, localidad costera vecina a Caracas donde se ubica el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, inhabilitado por los sismos.

Al menos 346 edificios, hospitales y centros comerciales resultaron colapsados o con daños graves, y 2,927 familias quedaron afectadas.

Respuesta internacional y estado de emergencia

El gobierno venezolano decretó el estado de emergencia nacional y declaró La Guaira «zona de desastre».

Rescatistas de 16 países se encuentran desplegados en la zona, entre ellos equipos de España, Chile, México, Colombia, Ecuador, Brasil y El Salvador.

Estados Unidos destinó 150 millones de dólares en asistencia humanitaria y el Comando Sur movilizó dos buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros para apoyar las labores de rescate.

El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, describió la situación como «de una devastación realmente aterradora», y advirtió que el organismo ya prestaba asistencia a unos ocho millones de venezolanos antes de los sismos.

Geológicamente, los terremotos se originaron en la falla de Boconó, una grieta de aproximadamente 500 kilómetros de longitud que representa el límite continental entre las placas del Caribe y la Sudamericana.