Hasta bronca en una cola para el banco en La Habana: «No hay dinero, no hay nada, esto se perdió»

Una pelea a punto de estallar en la fila de un banco en La Habana y una denuncia encendida contra el régimen: eso es lo que muestra un video publicado en Facebook por el activista cubano Silverio Portal, grabado esta semana y que resume en poco más de dos minutos el hartazgo de una población que ya no puede más.

En las imágenes, Portal recorre con la cámara una larga cola frente a una sucursal bancaria mientras narra la situación con indignación: «No hay dinero, no hay nada, esto se perdió, como bien sabe el mundo entero, esto lo saben ya los esquimales también».

En un momento del recorrido, se escucha una discusión entre personas en la fila con ánimos muy caldeados: «No me toques», dice alguien mientras alguien intenta apaciguar: «tranquilos». La tensión física entre quienes esperan refleja el nivel de desesperación que generan estas colas, que en muchos casos duran horas sin garantía de obtener efectivo al final.

Al concluir el recorrido, Portal señala un afiche que lleva en la mano, de los que el régimen cubano ha impreso por millones durante décadas, y lanza una acusación directa: «Miren ustedes... un hombre que llevó un pueblo a la ruina». Y remata: «Este es el culpable» El rostro en el póster es un sonriente Fidel Castro acompañado de la frase: «Por Cuba, unidos, venceremos». La debacle del país ilustra bien cuánto se ha vencido.

El panorama que muestra el reel no es un hecho aislado. Desde agosto de 2023, el régimen impuso límites a la retirada de efectivo en cajeros automáticos, con un tope de 5,000 pesos por operación, sin resolver la escasez de dinero físico en el sistema. El resultado es una contradicción insostenible: el gobierno obliga a los ciudadanos a usar el banco, pero el banco no tiene dinero para entregarles.

En abril de 2026, la agencia EFE reportó filas de entre cuatro y seis horas en bancos habaneros, protagonizadas en su mayoría por jubilados que intentan cobrar pensiones que en el mercado informal equivalen a menos de 10 dólares mensuales. En Holguín, decenas de ancianos hacen fila desde las cinco de la mañana para cobrar sus magros emolumentos.

La pensión mínima quedó fijada en 4,000 pesos cubanos desde septiembre de 2025, según la Resolución 14/2025. Frente a un costo de vida que diversos analistas fijan por encima de los 35,000 pesos mensuales. Una encuesta de la Asociación Sindical Independiente de Cuba de 2025 reveló que el 99% de 506 jubilados consultados en cinco provincias declaró que su pensión no alcanza para la alimentación.

Los ancianos cubanos que creyeron en la revolución son quienes más sufren esta crisis. Cada mes, la postal mensual de Cuba son ancianos en colas enormes para cobrar una jubilación que no alcanza ni para una semana de alimentos.

El colapso tiene causas estructurales acumuladas durante décadas: apagones de hasta veinte, treinta y cuarenta horas diarias que inutilizan cajeros y plataformas digitales, equipos obsoletos, falta de conexión a internet y una desconfianza ciudadana creciente hacia la bancarización forzada. En julio de 2025, el Banco Metropolitano reconoció un «déficit de efectivo» y el deterioro de su red de cajeros. En diciembre de ese año, negó remesas a clientes alegando «falta de efectivo», y en noviembre una «marea humana» de más de un centenar de personas se congregó frente a un banco en Marianao evidenciando el colapso.

Ante la incapacidad del sistema de entregar dinero en ventanilla, el Banco Central impulsó un plan piloto para pagar pensiones en establecimientos privados que acumulan efectivo, una medida que reconoce implícitamente el fracaso del sistema estatal. Mientras tanto, cubanos de todo el país siguen preguntándose, como recoge una nota reciente, quién convirtió retirar el propio dinero de un banco en un trámite extraordinariamente difícil.

El video de Portal, grabado en junio de 2026, es la expresión más reciente de una crisis que, según una intelectual cubana citada esta semana, ha llegado al punto en que «hay gente que muere de inanición» en la isla.