Francia y Noruega definen el liderato mientras Senegal busca un milagro en el Grupo I

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El Grupo I del Mundial de Fútbol 2026 llega este viernes a su jornada decisiva con dos partidos simultáneos que se disputarán a las 15:00 hora de Cuba: Francia vs. Noruega en el Gillette Stadium de Boston y Senegal vs. Irak en el BMO Field de Toronto.

Ambas selecciones europeas ya tienen su boleto a los dieciseisavos de final, pero el liderato del grupo sigue en disputa.

Francia acumula seis puntos con una diferencia de goles de +5, mientras que Noruega también suma seis unidades pero con +4, lo que significa que incluso un empate le bastaría a Les Bleus para terminar primeros.

Erling Haaland ha sido uno de los grandes protagonistas del torneo hasta ahora, con cuatro goles que lo colocan como máximo artillero del Grupo I y entre los líderes de la tabla general, empatado con Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, todos por detrás de Lionel Messi, quien encabeza la clasificación con cinco tantos.

Pese al excelente rendimiento de Noruega —goleada 4-1 a Irak y triunfo 3-2 sobre Senegal—, el propio Haaland reconoció la superioridad del rival al término del último partido: «Honestamente, me da un poco igual ahora. Probablemente van a ganarnos, y van a ganar el torneo», declaró el delantero del Manchester City.

Francia, dirigida por Didier Deschamps desde 2012, llega al duelo con un condicionante extradeportivo de peso.

El seleccionador abandonó la concentración el 24 de junio tras el fallecimiento de su madre y regresó a Francia para acompañar a su familia, por lo que su asistente histórico, Guy Stéphan, asumirá la dirección técnica del equipo ante Noruega.

Se espera que Deschamps se reincorpore al grupo para la fase eliminatoria, que los franceses iniciarían el 30 de junio.

Mbappé, con cuatro goles en dos partidos —incluyendo dobletes en las victorias 3-1 sobre Senegal y 3-0 sobre Irak—, seguirá siendo la referencia ofensiva de un equipo que llega como claro favorito al duelo.

En el otro partido, Senegal afronta su última oportunidad en el torneo con cero puntos y sin margen de error.

Los Leones de la Teranga, considerados una de las selecciones africanas más talentosas, han decepcionado con dos derrotas consecutivas ante Francia y Noruega y necesitan ganar a Irak y esperar resultados favorables en otros grupos para colarse entre los ocho mejores terceros del torneo.

Irak tampoco ha sumado un solo punto: cayó 4-1 ante Noruega y 3-0 frente a Francia, por lo que también necesita un resultado extraordinario para mantenerse con vida en la competición.

En el formato ampliado del Mundial 2026, con 48 selecciones divididas en 12 grupos, los dos primeros de cada zona avanzan directamente junto a los ocho mejores terceros, completando 32 equipos en la ronda de dieciseisavos.

La clasificación de los mejores terceros se determina por puntos, diferencia de goles, goles marcados, juego limpio y ránking FIFA, lo que convierte la victoria de Senegal en condición necesaria pero no suficiente para seguir en el torneo.