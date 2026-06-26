Bélgica juega con fuego en la última jornada del Grupo G

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Bélgica llega a la jornada decisiva del Grupo G del Mundial 2026 en una situación que nadie anticipaba: dos empates, cero victorias y la obligación de ganar este viernes para no quedar fuera del torneo.

Los Diablos Rojos acumulan apenas dos puntos tras igualar 1-1 con Egipto el 15 de junio y empatar sin goles ante Irán el 22 de junio, un resultado que dejó en evidencia la incapacidad del equipo para imponer su jerarquía.

La expulsión del defensa Nathan Ngoy ante los iraníes complicó aún más el panorama de un conjunto que llegó al torneo con Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku como referentes y con el favoritismo claro del grupo.

Ahora, los belgas se miden este viernes ante Nueva Zelanda en el BC Place de Vancouver a las 20:00 hora sede, en lo que es, en la práctica, una final.

Enfrente estará una selección oceánica que ha sido una de las sorpresas del torneo. Los All Whites, ubicados en el bombo cuatro del sorteo y considerados el equipo más débil del grupo, empataron 2-2 con Irán en su debut y, aunque cayeron 3-1 ante Egipto el 22 de junio, estuvieron en ventaja durante buena parte de ese encuentro gracias al gol de Finn Surman en el minuto 14.

Con un punto y matemáticamente eliminados, Nueva Zelanda no tiene nada que perder y buscará protagonizar una victoria histórica que, además, podría hundir a los belgas.

Si Bélgica no gana, su suerte quedará en manos de los resultados de otros grupos, donde competiría por uno de los cupos reservados a los mejores terceros.

El otro partido de la jornada enfrenta a Egipto e Irán en el Lumen Field de Seattle, también a las 20:00 hora sede, con el árbitro Szymon Marciniak al frente del encuentro.

Los Faraones lideran el grupo con cuatro puntos y dependen de sí mismos para terminar primeros. Mohamed Salah fue determinante en la remontada ante Nueva Zelanda, donde Egipto anotó tres goles en la segunda mitad para sellar el 3-1.

Irán, por su parte, llega con dos puntos e igual diferencia de goles que Bélgica, pero con mejor registro ofensivo: dos goles a favor y dos en contra, frente al uno a uno de los belgas. Los asiáticos necesitan vencer a Egipto para clasificarse sin depender de cálculos; de lo contrario, también entrarían en la pelea por los mejores terceros.

El partido Egipto-Irán adquirió además una dimensión extradeportiva: la FIFA confirmó que los aficionados podrán ingresar con insignias y banderas arcoíris al estadio en el marco del mes del Orgullo LGBTIQ+, a pesar de que ambos países criminalizan la homosexualidad en sus legislaciones.

El Grupo G es el único del Mundial 2026 donde cuatro selecciones llegaron con opciones matemáticas de avanzar a la última jornada, lo que garantiza que cada gol de este viernes tendrá consecuencias directas sobre el destino de todos los protagonistas.