Venezolanos en Miami recolectan ayuda humanitaria para las víctimas de los terremotos en Venezuela

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Cientos de venezolanos residentes en el sur de Florida se volcaron este viernes al centro de donaciones de Global Empowerment Mission (GEM) en Doral para recolectar suministros de emergencia destinados a las víctimas de los terremotos que devastaron Venezuela el pasado 24 de junio.

Las filas de vehículos con donaciones frente a la sede de GEM, ubicada en el 1850 de la avenida noroeste 84 en Doral, superaban la hora de espera a las 3:20 de la tarde, según reportes desde el lugar. La respuesta desbordó todas las expectativas de los organizadores.

«Ha sido masiva la respuesta. Extraordinaria, de verdad que no nada más por el tema de los venezolanos, sino todos los latinoamericanos en general. Y está del otro lado lleno, mira como estamos aquí llenos, seguimos llenos», describió uno de los voluntarios presentes en el centro de acopio.

Los artículos más urgentes son agua potable, comida no perecedera, medicinas, artículos de higiene, suministros para bebés, alcohol isopropílico y agua oxigenada.

GEM también recibe donaciones en efectivo a través de su sitio web para adquirir insumos directamente en Venezuela, dado que el traslado logístico tiene un costo elevado.

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade, se presentó en la sede de GEM para respaldar el esfuerzo colectivo. «Necesitamos fondos porque cuesta para mandar y también podemos comprar allá cosas, que necesitan los que están sufriendo», señaló.

También estuvo presente Christi Fraga, alcaldesa de Doral, quien subrayó el vínculo directo que une a su ciudad con Venezuela. «Es un momento muy difícil para nuestra comunidad en Doral. Tenemos una comunidad venezolana muy, muy fuerte, y hay muchas familias que se encuentran directamente afectadas. Esto ha golpeado muy de cerca», afirmó.

Doral concentra más del 30% de residentes de origen venezolano —unos 27,000 en una ciudad de aproximadamente 76,000 habitantes— y es conocida popularmente como «Doralzuela». El condado de Miami-Dade en su conjunto alberga más de 100,000 venezolanos, la mayor comunidad de ese origen en Estados Unidos.

El dolor de quienes donaron este viernes tiene nombre propio. «Quería venir a donar agua potable, que es lo que más se necesita ahorita. Tengo personas, amigos, cercanos, familiares desaparecidos», relató una voluntaria venezolana mientras empacaba suministros.

Otra participante resumió el sentimiento generalizado: «No puedo estar ahorita en mi país ayudando de la manera que me gustaría y sentía que esto era lo mínimo que podía hacer en este momento».

GEM planea transportar los suministros por vía aérea hacia Venezuela, incluyendo aeropuertos alternos, dado que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía sufrió daños críticos en su infraestructura. La organización opera en coordinación con su socio local «I Love Venezuela».

El balance oficial de los terremotos asciende a 920 muertos y más de 3,360 heridos, mientras que la ONU estima 6.76 millones de personas afectadas. Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 son los más fuertes registrados en el norte del país en 126 años.

Además de GEM, según informa Univision Miami, hay otros puntos de donación activos en el sur de Florida: el vestíbulo de la Oficina del Supervisor de Elecciones de Miami-Dade (2700 NW 87th Ave), el Centro Comunitario Doral Legacy Park (11400 NW 82 St) y el restaurante Arepazo (10191 NW 58th St), abierto las 24 horas. GEM recibe donaciones de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

«Seguimos trabajando para todos aquellos que están en una situación de crisis extrema y esperando que bueno, papá Dios haga su obra», dijo Fedalis Rodríguez, voluntaria en GEM y residente del sur de Florida.