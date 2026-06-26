Anna Bensi destroza la fantasía comunista: «Yo no lo leo, lo vivo y lo sufro»

La influencer cubana Anna Bensi publicó este viernes un reel en Instagram que sacude con fuerza la narrativa de quienes defienden el comunismo desde la comodidad del capitalismo, y lo hace desde una posición que ningún teórico de biblioteca puede reclamar: más de 20 años viviendo bajo una dictadura y, desde el 25 de marzo, bajo arresto domiciliario por publicar videos críticos al régimen.

El video, de casi dos minutos, está dirigido a quienes proclaman su rechazo al capitalismo mientras lo disfrutan sin restricciones.

«Dice que anticapitalista con una Coca-Cola en la mano y la otra con un iPhone», lanza Bensi con ironía antes de ir al fondo del argumento.

«¿Pero es que cómo tú vas a venir a decirme a mí que estoy equivocada cuando llevo más de 20 años viviendo en una dictadura comunista y tú jamás has salido del aire acondicionado a trabajar para un salario que no alcanza ni para un cartón de huevo?», pregunta la joven habanera de 21 años, cuyo nombre real es Ana Sofía Benítez Silvente.

Bensi no se queda en la anécdota personal. Describe el sistema con precisión: «En una dictadura comunista lo último que importa es el pueblo, donde la gente de a pie no tiene calidad de vida, no tiene futuro y no tiene dignidad».

Su definición del comunismo real es contundente: «Es pensar diferente y que te conviertas en uno de los más de mil presos políticos que tiene hoy Cuba». Una cifra que, según Prisoners Defenders, alcanzó un récord absoluto de 1,281 presos políticos en mayo de 2026.

El video cobra un peso particular por el escenario en que se graba. Bensi habla desde el arresto domiciliario que comparte con su madre, Caridad Silvente, acusadas de «actos contra la intimidad personal y familiar» por haber filmado a un agente del MININT entregando una citación en su casa. La pena que enfrentan oscila entre dos y cinco años de prisión.

Esa presión no ha silenciado a la creadora, que forma parte del colectivo «Fuera de la Caja Cuba», fundado en enero de 2026 para promover el pensamiento libertario a través del arte y las redes sociales.

Cada publicación suya es, en la práctica, un acto de resistencia con consecuencias penales reales.

El telón de fondo del video lo pone el caso de El 4tico, proyecto audiovisual independiente de Holguín.

Sus integrantes Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez fueron detenidos el 6 de febrero de 2026 por publicar contenido crítico al régimen, con cargos de «propaganda contra el orden constitucional» e «instigación a delinquir» que pueden acarrear hasta nueve años de prisión.

Sus equipos fueron confiscados y, desde la cárcel, Medina se negó a grabar un video de «arrepentimiento».

Bensi desmonta también la hipocresía de la cúpula que administra ese sistema: «Los dictadores comunistas a los que tú les aplaudes discursos son los más capitalistas del planeta. No les interesa erradicar la pobreza, la multiplican para eternizarse en el poder».

El cierre del reel resume todo en una frase que no admite réplica desde la teoría: «No me vas a convencer, yo no leo el comunismo, yo lo vivo, yo lo sufro. La realidad es que el comunismo nunca funcionó y nunca funcionará».

En mayo de 2026, el enviado especial de Estados Unidos para Cuba, Mike Hammer, se reunió con Bensi y el colectivo «Fuera de la Caja Cuba» y le transmitió saludos del secretario de Estado Marco Rubio, en un gesto que subrayó el reconocimiento internacional de su resistencia.