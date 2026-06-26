Países Bajos golea a Túnez y lidera el Grupo F del Mundial 2026

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Países Bajos derrotó a Túnez por 3-1 este jueves en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en el cierre de la fase de grupos del Grupo F del Mundial 2026, y se clasificó como primer del grupo con siete puntos.
El partido arrancó de forma fulminante para la Oranje. En el minuto tres, el tunecino Ellyes Skhiri introdujo el balón en su propia portería para abrir el marcador en contra de los suyos. Apenas cuatro minutos después, Brian Brobbey amplió la ventaja con un remate limpio para establecer el 0-2 antes del cuarto de hora.
Túnez, ya eliminado matemáticamente desde la jornada anterior, encontró un gol de honor en la segunda mitad: Hazem Mastouri recortó distancias en el minuto 54 para poner el 1-2. La reacción neerlandesa fue inmediata y Jan Paul van Hecke sentenció el encuentro en el 62' con el definitivo 1-3.
Las estadísticas reflejaron el dominio total de los neerlandeses: 72% de posesión frente al 28% tunecino, 20 tiros por nueve, y siete a puerta por cuatro. Ninguno de los dos equipos recibió tarjetas durante los 90 minutos.
En el minuto 72, el técnico neerlandés realizó tres cambios simultáneos —entraron Teun Koopmeiners, Justin Kluivert y Crysencio Summerville— para gestionar el resultado y dar descanso a piezas clave como Frenkie de Jong y Tijjani Reijnders.
Con esta victoria, Países Bajos cierra la fase de grupos como líder indiscutible del Grupo F: dos victorias, un empate, 10 goles a favor y cuatro en contra. Túnez, en cambio, concluye su participación en el torneo con tres derrotas, cero puntos, apenas dos goles a favor y 12 en contra, siendo la selección más goleada del grupo.
La trayectoria tunecina en el Mundial 2026 fue muy negativa: cayó 5-1 ante Suecia en la primera jornada, luego fue aplastado 4-0 por Japón en la segunda, y este jueves cayó ante los neerlandeses para cerrar con diferencia de goles de -10.
Países Bajos avanza a los dieciseisavos de final como primer clasificado del Grupo F. El segundo puesto quedaba por definirse en el partido simultáneo entre Japón y Suecia en Dallas: los nipones llegaban con cuatro puntos y los suecos con tres, ambos con opciones de avanzar.
Preguntas Frecuentes sobre el Grupo F del Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo terminó la fase de grupos del Grupo F del Mundial 2026?
Países Bajos lideró el Grupo F con siete puntos, seguido por Japón, que también se clasificó a los dieciseisavos de final. Suecia quedó en tercer lugar con tres puntos, mientras que Túnez terminó sin sumar puntos y fue eliminada.
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¿Cuál fue el desempeño de Túnez en el Mundial 2026?
Túnez tuvo un desempeño muy negativo en el Mundial 2026, perdiendo todos sus partidos. Terminó la fase de grupos con cero puntos, dos goles a favor y una diferencia de goles de -12, siendo la selección más goleada del grupo.
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¿Qué jugadores destacaron en el partido entre Países Bajos y Túnez?
En el partido contra Túnez, Brian Brobbey y Jan Paul van Hecke fueron destacados. Brobbey amplió la ventaja con un gol temprano y van Hecke sentenció el encuentro con el tercer gol para Países Bajos.
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