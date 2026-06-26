Países Bajos lidera el Grupo F del Mundial 2026 y Túnez queda eliminado sin sumar un punto

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Países Bajos, Japón y Suecia sellaron este jueves su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, mientras Túnez cerró su participación sin sumar un solo punto en tres partidos. Así quedó resuelto el Grupo F del Mundial 2026 tras la jornada decisiva disputada de forma simultánea en Kansas City y Dallas.

Los neerlandeses derrotaron 3-1 a Túnez en el Arrowhead Stadium de Kansas City para terminar primeros con 7 puntos, dos victorias y un empate en tres partidos. Los goles llegaron en los primeros minutos: un autogol de Ellyes Skhiri en el minuto tres y otro de Brian Brobbey en el siete dejaron el partido prácticamente sentenciado desde el arranque. Hazem Mastouri recortó para Túnez en el 54, pero Jan Paul Van Hecke cerró la cuenta en el 62.

En el otro partido de la jornada, Japón y Suecia empataron 1-1 en el AT&T Stadium de Dallas. Takefusa Maeda adelantó a los japoneses y Anthony Elanga igualó para los suecos. El resultado le bastó a Japón para conservar el segundo puesto con 5 puntos, y a Suecia para colarse como mejor tercero provisional con 4 puntos, aunque su pase definitivo a la siguiente ronda depende de los resultados del resto de grupos.

Túnez cerró el torneo con un balance de dos goles a favor y 12 en contra, una diferencia de gol de -10 que refleja la distancia que separó al conjunto africano del resto del grupo. Los tunecinos habían quedado matemáticamente eliminados ya tras la segunda jornada, sin haber sumado ningún punto.

El grupo estuvo marcado desde el inicio por el dominio neerlandés. En la jornada 1, Países Bajos y Japón empataron 2-2 en un partido que tuvo su momento más dramático en el minuto 89, cuando Daichi Kamada igualó para los asiáticos. Ese mismo día, Suecia goleó 5-1 a Túnez en el Estadio BBVA de Monterrey.

En la segunda jornada, Países Bajos aplastó 5-1 a Suecia con un doblete de Brobbey y otro de Gakpo, dejando claro quién mandaba en el grupo. Mientras tanto, Japón goleó 4-0 a Túnez en lo que fue el partido número 1,000 en la historia de los Mundiales masculinos, disputado ante 51,243 espectadores en el Estadio BBVA de Monterrey.

Brobbey fue el goleador más destacado de los neerlandeses en la fase de grupos, con tantos en la segunda y tercera jornada. Países Bajos acumuló 10 goles en tres partidos, la mejor cifra ofensiva del grupo.

En cuanto a los cruces de dieciseisavos, Países Bajos se medirá a Marruecos el 29 de junio en Monterrey, mientras que Japón enfrentará a Brasil ese mismo día. El cruce de Suecia como mejor tercero provisional quedará definido una vez que concluya la fase de grupos en los demás grupos.