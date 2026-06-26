«Lejos de cualquier glasnost, el Estado cubano penaliza toda forma de expresión», opina analista

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El analista José Manuel González Rubines publicó este viernes en la plataforma Cuba X Cuba un artículo en el que desmonta la analogía entre las recientes reformas económicas del régimen cubano y la perestroika soviética, argumentando que la reforma carece de la dimensión política que hizo de aquella un proceso de apertura real.

El texto, titulado «Perestroika sin Glasnost o el arte de "dejar de ser, para seguir siendo"», surge en el contexto del paquete de 176 medidas económicas que el régimen presentó ante la Asamblea Nacional el 18 de junio, calificado por los medios oficiales como «histórico».

González Rubines recuerda que la perestroika de Mijaíl Gorbachov no viajó sola: la acompañó la glasnost, una política de apertura informativa que relajó la censura, toleró la crítica pública al Estado y permitió, hacia el final, comicios parcialmente competitivos que erosionaron el monopolio del partido único.

Esa señal está completamente ausente en La Habana. Los cimientos del sistema político permanecen intactos, y la reforma se concentra en los terrenos que interesan a quienes la conducen: la propiedad y los negocios futuros, donde la nomenclatura aspira a reconvertir su control sobre lo público en patrimonio privado, observa el periodista.

El primer ministro Manuel Marrero Cruz ofreció, sin proponérselo, la síntesis más reveladora de esa lógica: «hacer lo necesario para conservar lo esencial». González Rubines —codirector de Cuba x Cuba— interpreta la frase con precisión: lo necesario remite a la economía; lo esencial, al poder.

Las reformas tampoco nacen de una convicción mercantil. La Economist Intelligence Unit proyecta una contracción del 7,2% para la economía cubana en 2026, y Washington condiciona cualquier alivio del embargo a una apertura política con horizonte electoral. El modelo que se perfila, alerta el analista, replica el «capitalismo de amiguetes» postsoviético, donde la antigua nomenklatura rusa se transformó en clase propietaria sin soltar el control político.

Mientras tanto, el régimen penaliza toda forma de expresión, digital o física. Reporteros Sin Fronteras situó a Cuba en el puesto 160 de 180 países en su índice de libertad de prensa 2026, señalando que la Constitución, al reservar los medios al Estado, convierte de facto en clandestino cualquier periodismo que no sea el oficial, apunta el analista.

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa documentó 1,188 violaciones durante 2025, un 54,7% más que el año anterior, y 386 detenciones arbitrarias, más del doble de las registradas en 2024. Su director, Normando Hernández, resumió la lógica del aparato: «La dictadura no reforma sus prácticas represivas: las perfecciona», refiere el texto.

La persecución no se detiene en las fronteras. A finales de 2025, el régimen amenazó con extradición y cárcel a 18 directivos del medio independiente El Toque radicados en el extranjero, difundió sus nombres y rostros a modo de fichas policiales y lanzó ataques digitales contra el medio, recuerda González Rubines.

El hostigamiento alcanza también a los jóvenes de El4tico, detenidos en Holguín desde el 6 de febrero bajo cargos que pueden acarrear hasta nueve años de prisión, y a la activista Anna Bensi, bajo reclusión domiciliaria desde el 25 de marzo. Este jueves, Bensi publicó en sus redes: «Ya el silencio no es opción. No hay tiempo para grises. Blanco o negro. Libertad o dictadura».

González Rubines concluye que lo que hoy se conoce de Cuba —los presos políticos, los apagones, la corrupción, las colas, las protestas— es una conquista cívica arrancada al poder por periodistas independientes y ciudadanos que grabaron la realidad «teléfono en mano», no una concesión del Estado. «Más que ante una transición que empieza», escribe, «estamos ante un régimen que, fiel a su instinto de conservación, pretende 'dejar de ser, para seguir siendo'».