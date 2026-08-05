Cómo legalizar motos y ciclomotores armados por piezas en Cuba: requisitos, plazos y quiénes pueden hacerlo

Miles de cubanos que durante años han mantenido en funcionamiento motocicletas y ciclomotores ensamblados con partes de distintos vehículos tendrán una nueva oportunidad para legalizar esos medios. El Ministerio de Transporte (Mitrans) aprobó un procedimiento extraordinario que permitirá homologarlos e inscribirlos oficialmente en el Registro de Vehículos, siempre que cumplan los requisitos técnicos y puedan demostrar el origen lícito de las piezas utilizadas.

La medida quedó establecida en la Resolución 47/2026, publicada este martes en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 83, y forma parte del amplio paquete de reformas sobre el sector automotor anunciado por el régimen cubano. La norma abre un nuevo proceso dirigido exclusivamente a personas naturales que poseen ciclomotores, motocicletas, triciclos, cuatriciclos, sidecar, remolques y semirremolques armados por partes y piezas que no fueron incluidos en procesos anteriores de homologación.

¿Quiénes podrán acogerse al proceso?

La resolución deja claro que el beneficio no está abierto para cualquier vehículo artesanal. Solo podrán participar quienes posean alguno de esos medios y hayan quedado fuera de las convocatorias anteriores.

Ese punto es relevante porque el Gobierno ya había impulsado un proceso similar en 2024. Entonces, las autoridades lo presentaron como el "segundo y definitivo censo" para legalizar vehículos armados por partes y piezas, insistiendo en que no se autorizaría la construcción de nuevos vehículos de este tipo.

El primer paso: inscribirse en una página web

Todo el proceso comenzará con una inscripción digital en una plataforma que habilitará el Ministerio de Transporte. Si el propietario se encuentra fuera de Cuba o tiene problemas de salud, podrá realizar el trámite un representante legal.

La inscripción permanecerá abierta durante 60 días naturales contados desde la entrada en vigor de la resolución. Una vez vencido ese plazo, la plataforma dejará de aceptar nuevas solicitudes y solo permitirá consultar el estado de los expedientes.

Qué información deberán presentar

Para registrarse será necesario aportar numerosos datos sobre el propietario y el vehículo, entre ellos:

Número de identidad.

Tomo y folio de inscripción de nacimiento.

Lugar donde se adquirieron el motor y el cuadro.

Clase y modelo.

Color predominante y secundario.

Número de motor y de cuadro, cuando existan.

Tipo de combustible.

Una fotografía lateral del vehículo.

Teléfonos de contacto.

Correo electrónico (si dispone de uno).

Dirección de residencia permanente.

Una vez completado correctamente el formulario, el sistema generará automáticamente un número de expediente que acompañará al solicitante durante todo el procedimiento.

Solo un vehículo por propietario

La norma también fija un límite importante: cada propietario o su representante legal solo podrá inscribir un ciclomotor, motocicleta, triciclo o cuatriciclo. Además, podrá registrar adicionalmente un sidecar, remolque o semirremolque.

La revisión técnica será decisiva

Tras concluir el período de inscripción comenzará la etapa de Revisión Técnica Automotor (RTA), organizada por las direcciones provinciales de Transporte junto con la Empresa de Revisión Técnica Automotor y el Ministerio del Interior.

Los propietarios deberán presentar el vehículo en buen estado técnico, de funcionamiento y completamente equipado. Además, deberán acreditar la procedencia lícita de las principales partes empleadas en su construcción.

La Comisión de Homologación clasificará cada vehículo como:

Apto, si cumple los requisitos técnicos y demuestra el origen legal de sus componentes. No apto, cuando presente deficiencias de seguridad o no pueda justificar la procedencia de las piezas.

Quienes resulten no aptos tendrán una segunda oportunidad. Sin embargo, si vuelven a reprobar la evaluación perderán definitivamente el derecho a homologar el vehículo y este no podrá circular por las vías del país.

El último paso para obtener la legalización

Cuando el vehículo sea declarado apto, la Comisión emitirá un Dictamen Técnico.

Con ese documento, el propietario dispondrá de 90 días naturales para inscribir definitivamente el medio en el Registro de Vehículos. Mientras realiza ese trámite, podrá circular llevando consigo el certificado de la Revisión Técnica Automotor.

La resolución también establece que, una vez homologado, el propietario deberá actualizar anualmente el certificado de revisión técnica para poder seguir circulando legalmente.

Una nueva oportunidad en medio de la crisis del transporte

El nuevo procedimiento llega en un contexto en el que miles de cubanos han recurrido durante años a ensamblar motocicletas y otros vehículos con piezas recuperadas debido a la escasez de automóviles, repuestos y transporte público.

En 2024 el Gobierno abrió un proceso similar para regularizar estos medios, después de anunciar un nuevo censo para quienes habían quedado fuera de convocatorias anteriores. Aquella iniciativa buscaba ordenar un parque vehicular construido, en buena medida, por la inventiva de los propios ciudadanos frente a décadas de crisis del transporte.