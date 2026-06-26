Anna Bensi: «Ya el silencio no es opción» en Cuba

Vídeos relacionados:

La activista e influencer cubana Anna Sofía Benítez Silvente (Anna Bensi) lanzó un mensaje directo a los creadores de contenido de la Isla: en la Cuba de hoy, la neutralidad no existe.

La publicación en Facebook, acompañada de una imagen con texto sobre fondo negro, concluye con cuatro consignas en mayúsculas: «YA EL SILENCIO NO ES OPCIÓN / NO HAY TIEMPO PARA GRISES / BLANCO O NEGRO / LIBERTAD O DICTADURA».

«En la situación actual cubana no estar 'definido' o 'no tocar el tema' es estar apoyando uno de los lados. Spoiler: no es el lado del pueblo. Ahora mismo no hay tibieza que valga», escribió Bensi, de 21 años, residente en Alamar, La Habana.

En la imagen adjunta, la joven activista confronta directamente la lógica de la censura oficial: «Tal vez mis videos no han resuelto nada ni han cambiado nada. Tal vez ningún video hablando sobre la realidad de Cuba realmente haga algo a la práctica más allá de ruido mediático. Pero si tales videos son tan inútiles ¿por qué la dictadura cubana se empeña tanto en eliminarlos?».

Captura de Facebook / Anna Sofía Benítez Silvente

El mensaje llega mientras Bensi permanece bajo reclusión domiciliaria desde el 25 de marzo de 2026, junto a su madre Caridad «Cary» Silvente, impuesta por el Ministerio del Interior.

Ambas fueron imputadas bajo el Artículo 393 del Código Penal cubano por «actos contra la intimidad personal y familiar», con penas que pueden alcanzar entre dos y cinco años de prisión.

El origen del proceso fue la grabación y difusión en redes sociales del momento en que un agente del MININT entregaba una citación en su domicilio, el pasado 10 de marzo.

Lejos de silenciarse, Bensi ha escalado su tono en las últimas semanas.

El 19 de junio denunció que «la dictadura cubana nos vende el atraso como heroísmo», y el miércoles reflexionó sobre la identidad cubana separando al pueblo de quienes lo oprimen: «¡LA DICTADURA NO ES CUBA! Cuba somos cada uno de nosotros y todo aquel que sueña con ver estaIsla LIBRE».

La represión contra ella ha sido multidimensional. En abril, agentes de contrainteligencia intentaron reclutarla ofreciéndole apoyo para su carrera musical a cambio de silencio, a lo que respondió: «Yo no voy a trabajar jamás para una dictadura».

Durante un interrogatorio en la estación policial de Alamar, los agentes le advirtieron: «Sería una pena que tú pasaras tu juventud en una prisión penitenciaria».

También denunció el hackeo de sus cuentas de WhatsApp y Telegram, la desactivación de sus líneas de ETECSA y la inhabilitación de teléfonos de jóvenes que la apoyaron públicamente.

Su caso ha trascendido fronteras. El enviado especial de Estados Unidos para Cuba, Mike Hammer, la visitó en su domicilio de Alamar y la calificó de «valiente», trasladándole además saludos del secretario de Estado Marco Rubio.

El congresista Mario Díaz-Balart la llamó «heroína» y Amnesty International documentó su situación ese mismo mes exigiendo el cese de la represión.

Según datos del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, abril de 2026 cerró con 179 agresiones documentadas contra las libertades informativas en Cuba, un contexto que ilustra el entorno en el que Bensi continúa publicando.

Bensi es miembro del colectivo juvenil «Fuera de la Caja Cuba», fundado en enero de este año por cuatro jóvenes de alrededor de 20 años en el municipio del Cerro, La Habana, que promueven el pensamiento libertario mediante arte, teatro y videos en redes sociales.

«Pueden encarcelar personas, pero no ideas», ha afirmado la activista en más de una ocasión a lo largo de este año.