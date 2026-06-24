Cubanos protestan en El Vedado por los apagones: casi 24 horas sin corriente

Plaza de la Revolución a oscuras por los apagones (Imagen de referencia de La Habana)

Vecinos del Consejo Popular Rampa Vedado golpearon calderos el lunes por la noche en protesta por los prolongados apagones que afectan la zona, con cortes que han llegado a casi 24 horas consecutivas en pleno corazón de La Habana.

La manifestación ocurrió a las 9 PM y se escuchó en las calles 17 y M, N y 17, y calle M, a pocos metros del emblemático edificio FOCSA. Un testigo presencial que grabó el evento en vivo describió la escena: «Solo tocaron dentro de las casas, estaba pasando lento el carro de policía».

La presencia de una patrulla policial recorriendo lentamente el área llevó a los vecinos a mantener la protesta desde el interior de sus viviendas, sin salir a la calle.

El FOCSA es un edificio completamente eléctrico: sus ascensores, cocinas y el suministro de agua dependen en su totalidad de la electricidad. Cada apagón prolongado colapsa todos sus servicios básicos y convierte los cortes en una emergencia para sus residentes.

El 10 de junio, una residente del área denunció haber estado 23 horas sin electricidad; cuando regresó la corriente, duró apenas una hora y unos minutos.

La crisis energética que empuja estas protestas alcanza este martes niveles críticos: Cuba prevé un déficit de generación de 2,035 MW en el horario pico nocturno, con solo 1,180 MW disponibles frente a una demanda de 3,250 MW, según el pronóstico oficial del sistema eléctrico nacional.

De ese déficit, 1,203 MW están inactivos por falta de combustible y otros 410 MW permanecen fuera de servicio por averías técnicas. La termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor del país, acumuló su 15.ª avería del año el 15 de junio.

En La Habana, los cortes llegan a durar entre veinte y 24 horas diarias; en provincias como Matanzas y Santiago de Cuba, los residentes reciben apenas una o dos horas de electricidad al día.

El cacerolazo del lunes en Rampa Vedado se suma a una ola sostenida de protestas que sacude la capital desde el 8 de marzo de 2026, con episodios documentados en Santos Suárez, Regla, Centro Habana, Playa, Nuevo Vedado, San Miguel del Padrón y Marianao.

El 3 de junio, vecinos de El Vedado ya habían protagonizado cacerolazos a plena luz del día frente al Comité Central del PCC, con fuerte presencia policial en la zona.

El 11 de junio, vecinos de Santos Suárez golpearon calderos tras 31 horas consecutivas sin electricidad. El 20 de junio, las protestas en San Miguel del Padrón escalaron hasta la quema de gomas en la calle.

La organización Cubalex documentó al menos 14 arrestos en La Habana vinculados a estas manifestaciones desde el 6 de marzo.

Entre los detenidos figura Yunaiky Linares, exprisionera política del 11J, arrestada el 2 de junio en Arroyo Naranjo junto a su padrastro por protestar contra los apagones.

Mientras la represión se intensifica, funcionarios del régimen han respondido a la desesperación ciudadana con un consejo que resume el abismo entre el poder y la población: «Resistan de manera creativa».