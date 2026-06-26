Cubano se siente estafado por el gobierno: «Me están robando la juventud»

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Un joven habanero de 25 años, Damián Ochoa, publicó esta semana en Facebook un testimonio en el que denuncia sentirse estafado por el sistema cubano y afirma que la dictadura le está arrebatando lo más valioso que tiene: su juventud.

«Siento que me están robando la juventud. Tengo 25 años, una carrera universitaria que me costó sudor y no sirve ni para comprar un pomo de aceite en la mipyme», escribió Ochoa, resumiendo en una sola frase la paradoja que viven miles de cubanos con formación académica pero sin futuro económico.

Ochoa describe una La Habana muy distinta a la que aparece en los folletos turísticos: «Vivo en La Habana del apagón que te derrite el cerebro a las dos de la tarde, de la guagua que no pasa y del 'no hay' eterno».

Lo que más pesa en su relato no es la precariedad material, sino la voluntad frustrada: «Lo que más me jode es que yo no quiero irme. No quiero regalar mi fuerza de trabajo a otro país. Yo quiero prosperar aquí, honradamente, con mis manos y mi mente».

Sin embargo, el Estado le cierra el paso. «Este sistema te pone un techo de hormigón. Tú quieres emprender, poner un negocito legal, hacer las cosas derechas, y te encuentras con un Estado que es a la vez juez, parte y verdugo: trabas burocráticas, impuestos confiscatorios y la mirada recelosa de un gobierno que te ve como un enemigo de clase si ganas más de lo que ellos consideran permitido».

Captura de Facebook / Damián Ochoa

Ochoa también apunta a la desigualdad estructural que sostiene al régimen: «¿Qué justicia hay en ver a los enchufados, a los militares-empresarios y a la nomenklatura viviendo en otro mundo, mientras el resto empeñamos hasta el colchón para salir de la Isla en una balsa de la muerte o en un vuelo humanitario?».

Esa élite a la que alude tiene nombre: el conglomerado militar GAESA, que controla el turismo, el comercio exterior y las telecomunicaciones, generando una economía dual donde los uniformados prosperan mientras la población sobrevive.

Para Ochoa, la crisis trasciende lo económico: «Es existencial. Es política, porque no hay libertad para expresar este mismo malestar sin miedo a represalias». Su advertencia tiene sustento: Cuba registra en 2026 un récord histórico de 1,260 presos políticos, incluidos 142 mujeres y 33 menores de edad, según la organización Prisoners Defenders.

El testimonio del joven llega en el peor momento energético de Cuba en décadas. Según datos de la Unión Eléctrica, el déficit de generación alcanza los 1,960 MW, con una capacidad instalada de solo 1,090 MW frente a una demanda de 3,050 MW. Los habaneros disponen de un máximo de cuatro horas de luz al día.

El contexto económico respalda su frustración. El salario promedio mensual en Cuba es de 6,649 pesos, equivalente a entre 15 y 20 dólares, mientras la canasta básica cuesta 14 veces ese sueldo y más del 95 % de la población no accede a tres dólares diarios para necesidades esenciales.

El régimen anunció 176 medidas económicas aprobadas por la Asamblea Nacional, que incluyen banca privada y apertura a la inversión extranjera. El propio Miguel Díaz-Canel admitió «trabas internas como lentitud, burocracia y normas que frenan al que quiere producir», aunque descartó ninguna apertura política.

Los ciudadanos respondieron con escepticismo masivo en redes sociales, y el testimonio de Ochoa condensa ese rechazo.

«No me siento pleno. Me siento estafado. Me siento como un león en una jaula demasiado pequeña. Quiero el derecho a soñar sin que me castiguen por ello. Quiero el derecho a vivir sin tener que pedir permiso. Quiero LIBERTAD», concluyó.