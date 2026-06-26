¿Cuba libre antes de acabar 2026? Empresario cubanoamericano lo cree posible

Juan Omar Sixto, presidente de la Cuban-American National Chamber of Commerce (CANCC), afirma tener la convicción de que Cuba podría alcanzar su liberación antes de que termine este año, una certeza que lo llevó a fundar, en abril pasado, una cámara de comercio en el exilio para canalizar inversiones masivas hacia la isla en cuanto se produzca una transición política real.

En una entrevista con Tania Costa para CiberCuba, Sixto explicó que hace aproximadamente tres meses tomó conciencia de algo que nunca antes había sentido: «Tengo la impresión de que Cuba por primera vez en 67 años va a tener un desenlace final productivo de liberación».

Esa convicción lo impulsó a contactar al doctor Jorge Suárez Menéndez, cirujano plástico y empresario cubanoamericano radicado en Miami, para proponerle crear un espacio de reunión empresarial.

La respuesta fue inmediata: Suárez Menéndez ofreció su casa de 1,400 metros cuadrados frente al mar -«te parece que estás en La Habana», describió Sixto- como sede de los encuentros fundacionales, con una condición simple: «Yo pongo la casa y tú pones tus amistades».

Sixto aclaró desde el principio cuál era el perfil que buscaba: «Yo quisiese empezar el concepto de reuniones empresariales de las compañías más prominentes, no las personas más prominentes del exilio». El resultado, según él mismo reconoció, superó las expectativas: «Son multimillonarios».

La CANCC agrupa a empresarios de origen cubano, muchos de ellos pinareños, con vínculos en sectores como el tabaco y los muebles.

La historia personal de Sixto encarna el espíritu de la organización: su padre fue el tercer productor de tabaco de Pinar del Río, cuya finca «Ibirico» fue confiscada por el régimen de Fidel Castro en los años 60 y declarada Patrimonio de Cuba.

Cuando Sixto regresó a la Isla en 2018, encontró la devastación total: «De las 13 casas de tabaco y los dos tractores y las 500 reces y los sembrados que habían de mango, no quedaba nada, Tania, nada. Quedaba una casa descompuesta».

La cámara ya ha celebrado dos reuniones y tiene programada una tercera para el 22 de julio próximo. Su plan de trabajo abarca tres años y contempla proyectos concretos: la creación de una bolsa de valores y materias primas en La Habana, un instituto de finanzas para formar corredores de bolsa, un modelo de salud mixto público-privado y un plan de reconstrucción arquitectónica e infraestructural por fases.

Sixto, quien trabajó tres años en Merrill Lynch en Nueva York, reunió el miércoles a entre 10 y 15 empresarios para comenzar a diseñar esa bolsa de valores en La Habana.

Todo ese capital, sin embargo, tiene una condición innegociable. La CANCC opera en cumplimiento del Título II de la Ley Helms-Burton de 1996 y exige que sus miembros solo traten con emprendedores privados cubanos sin vínculos con el régimen.

Ante las reformas económicas anunciadas por Miguel Díaz-Canel, que incluyen la apertura a la inversión a la diáspora, Sixto fue categórico: la CANCC las considera simples carnadas sin garantías reales.

La postura de la organización quedó fijada con claridad: «Hasta que no haya un gobierno de transición, la Cámara de Comercio no va a poner un dólar. No ponemos un pie en Cuba».

Este rechazo se enmarca en un contexto más amplio: según el experto Roberto Fernández Rizo, la transición política en Cuba comenzó el 3 de enero de 2026 con la captura de Nicolás Maduro por la DEA, que interrumpió el suministro de crudo venezolano a la Isla desde el 9 de enero y agravó una crisis energética con apagones de más de veinte horas diarias.

Sixto estima que la reconstrucción del país requerirá entre 200 y 400 billones de dólares, dado el nivel de destrucción acumulado tras décadas de dictadura.