"El cubano no debe pedir permiso para entrar a su patria"

Diego Suárez, cofundador de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) y figura central del exilio histórico cubano, exigió que se abran las puertas de la cárcel política y que los cubanos puedan moverse libremente sin tener que solicitar autorización para regresar a su país o para salir de él.

Suárez, que recibió el premio Herencia 2026 en Miami el pasado sábado 21 de junio y cumplirá 100 años el próximo 11 de noviembre, fue entrevistado para CiberCuba por Tania Costa.

«Abran las puertas de que el cubano pueda moverse libremente y no tenga que estar pidiendo permiso para regresar a su patria o para salir de su patria», afirmó el veterano activista.

Suárez comparó esa libertad de movimiento con la que existe en democracias de todo el mundo: «Se sale y se entra igual que hacemos nosotros en Estados Unidos o en todos los países libres del mundo donde hay democracia representativa. Y eso es lo que queremos».

El reclamo llega en un momento especialmente oportuno. El régimen cubano aprobó en mayo una nueva Ley de Migración que refuerza las restricciones de salida y entrada al país, estableciendo diez causales para negar el permiso de salida -entre ellas razones de «Seguridad y Defensa Nacional»-, y ampliando las causales de inadmisión para bloquear incluso el retorno de ciudadanos cubanos bajo el argumento de «acciones hostiles contra el sistema político».

En la misma entrevista, Suárez reflexionó sobre la traición histórica del Movimiento 26 de Julio y calificó a Fidel Castro de «artista excelente» y «farsante» que supo vender sus promesas con una retórica poderosa.

«Lo que decía Fidel Castro con un ímpetu formidable y el pueblo de Cuba... el 99,99 % del pueblo de Cuba», recordó Suárez, quien aclaró que él estaba en el pequeño porcentaje que no lo apoyaba «porque lo conocía».

Suárez también evocó uno de los episodios más dolorosos del proceso revolucionario: las altas autoridades del ejército constitucional cubano, tras la marcha de Batista, decidieron respaldar al ejército revolucionario para que cumpliera sus promesas.

«Lo que hicieron ellos fue disolver el ejército constitucional», señaló, resumiendo en esa frase la traición que marcó el inicio de la dictadura.

Durante la entrevista hubo también un momento personal. La conductora Tania Costa leyó en directo un mensaje de Florita, sobrina y ahijada de Suárez, que lo describió como «una leyenda viva del sueño americano, hijo padre y tío excepcional, un hombre de negocios y patriota sin comparación».

Suárez respondió con emoción y recordó su infancia: «Nosotros cuando éramos huérfanos y estábamos todavía de niños éramos nueve hermanos, éramos cuatro hembras y cinco varones. Solamente me queda una hermana».

El activista, que lleva más de 67 años en el exilio, defiende que la Ley Helms-Burton y la Constitución de 1940 contienen todo el programa necesario para la transición y refundación de la república cubana, sin necesidad de nuevos planes.

En su discurso de agradecimiento al premio Herencia 2026, Suárez cerró con un mensaje de confianza: «Estamos muy cerca. Los vientos están batiendo a nuestro favor».