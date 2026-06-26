"Se soltó la rubia": Claudia Artiles presume de su cuerpazo y sofoca a medio Instagram

La influencer cubana Claudia Artiles volvió a paralizar Instagram este viernes con un nuevo video en el que luce su figura transformada tras la cirugía estética a la que se sometió hace poco, desatando una avalancha de piropos que inundó su sección de comentarios.

La creadora de contenido radicada en Miami apareció con un vestido que dejó ver su nueva silueta, apenas rozando los dos meses de postoperatorio. Ante la expectativa de sus seguidores por los resultados, ella misma respondió con calma: «Apenas dos meses, todavía falta mucho más».

La reacción de su comunidad no se hizo esperar. Los elogios llegaron con frases que van desde «de otro planeta tu rostro angelical, y ese cuerpazo una locura reina» hasta el comentario que se convirtió en el más repetido: «Se soltó la rubia, bellaaaa».

Captura Instagram / Elevate Cosmetic Center

Otros seguidores destacaron la naturalidad del resultado. «Desde antes te sigo y miraba y decía que bonita y natural es esta muchacha y ahora después de la operación estás preciosa porque quedaste muy natural, le doy un 100 al cirujano ya que se lució», escribió una usuaria. Desde Colombia llegó otro mensaje: «Waoooo, si antes eras hermosa, ahora eres demasiado».

La transformación no fue un camino sencillo. Claudia se operó en abril el Elevate Cosmetic Center de Miami, donde le realizaron una remodelación corporal con eliminación del exceso abdominal y cirugía de senos. Cinco días antes, ya se había sometido a un endolift en la papada, un procedimiento mínimamente invasivo con láser.

Detrás de la decisión hubo un contexto personal muy duro. En noviembre de 2025, cuando ya tenía todo listo para operarse, descubrió un embarazo sorpresa con su pareja Ultrack (Jorge Batista), lo que pospuso los planes. Ese embarazo terminó en aborto espontáneo, y los médicos le diagnosticaron síndrome de ovarios poliquísticos, condición que le impide concebir por el momento. Ante esa realidad, decidió no seguir aplazando su bienestar.

Desde entonces, Claudia ha documentado cada etapa de su recuperación con total transparencia. Hace algunas semanas apareció sin faja por primera vez, mostrando una cintura que dejó sin palabras a sus seguidores. Luego, 54 días después de la cirugía, posó en bikini negro en la playa en lo que fue el capítulo más atrevido de su transformación hasta ese momento.

El nuevo video con vestido representa la continuación de esa narrativa, y la respuesta de su comunidad confirma que el interés no ha decaído. La propia Claudia dejó claro que lo mejor todavía está por llegar: con apenas dos meses de postoperatorio, anticipa que su figura seguirá evolucionando en las próximas semanas.