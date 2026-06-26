"No quería que pasara más trabajo": Renunció a sus propios planes para sorprender a su mamá con un regalo que pocos pueden comprar en Cuba

Un cubano conocido en TikTok como El Cubanito Sin Filtro sorprendió a su madre con una lavadora nueva y un saco de carbón tras gastar 300 dólares, en un video que captó la emoción del momento y se publicó el 20 de junio.

El creador explica que la lavadora que él mismo le había regalado anteriormente a su madre llevaba aproximadamente cuatro semanas sin funcionar. El arreglo le costaría 6,000 pesos cubanos, así que tomó otra decisión: «como no quería que pasara más trabajo, bloqueé mis planes y le compré una lavadora y un saco de carbón cuando venía por el camino porque sé que le hacía falta».

La madre no sabía que su hijo venía ni que le traía el electrodoméstico. Cuando salió y vio los bultos frente a su casa, la sorpresa fue total. La escena en que ella acomoda emocionada la lavadora nueva en su lugar se convirtió en el momento más emotivo del clip.

El creador también reveló que mandó a reparar la lavadora vieja para dársela a su hermana una vez arreglada, de modo que ninguna de las dos se quedara sin el aparato.

Además del costo del electrodoméstico, el traslado tuvo su propio precio: «por llevar esto me estuvieron cobrando cuatro mil pesos», señaló en el video. En total, los 300 dólares cubrieron la lavadora, el carbón y los gastos de transporte.

El Cubanito Sin Filtro agradeció públicamente a dos personas que lo ayudaron a completar el dinero: un seguidor llamado «Fer» y otra seguidora a quien llama «mi mamá de Puerto Rico», quien lo apoyó en batallas de TikTok.

Este gesto refleja una realidad que se repite en la isla: una lavadora nueva en Cuba cuesta entre 190 y 299 dólares, mientras que el salario mensual promedio no supera los 4,500 pesos cubanos, equivalente a unos 10 dólares. Para la mayoría de las familias cubanas, ese electrodoméstico representa años de ingresos.

No es la primera vez que este creador documenta un gesto así. En enero de 2026, su madre rompió en llanto al recibir unos utensilios del hogar por su cumpleaños, en un video que también se volvió viral.

La tendencia de cubanos que sorprenden a sus madres con electrodomésticos se ha consolidado en TikTok durante 2025 y 2026. Otros casos similares, como el de una joven cubana que regaló un televisor a su madre, muestran que detrás de cada video hay una misma historia: la escasez que convierte lo cotidiano en un lujo.

Según datos de noviembre de 2025, el 89% de las familias cubanas vive en extrema pobreza, y los emigrados han sustituido progresivamente el envío de efectivo por la compra directa de bienes como electrodomésticos, alimentos y medicinas. Casi el 70% de la población cubana recibe remesas en alguna forma.

El creador anunció que publicará una tercera parte del video para mostrar cómo quedó todo funcionando: «sígueme para que no te pierdas la parte tres».