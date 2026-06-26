"No quería que pasara más trabajo": Renunció a sus propios planes para sorprender a su mamá con un regalo que pocos pueden comprar en Cuba

Un cubano conocido en TikTok como El Cubanito Sin Filtro sorprendió a su madre con una lavadora nueva y un saco de carbón tras gastar 300 dólares, en un video que captó la emoción del momento y se publicó el 20 de junio.
El creador explica que la lavadora que él mismo le había regalado anteriormente a su madre llevaba aproximadamente cuatro semanas sin funcionar. El arreglo le costaría 6,000 pesos cubanos, así que tomó otra decisión: «como no quería que pasara más trabajo, bloqueé mis planes y le compré una lavadora y un saco de carbón cuando venía por el camino porque sé que le hacía falta».
La madre no sabía que su hijo venía ni que le traía el electrodoméstico. Cuando salió y vio los bultos frente a su casa, la sorpresa fue total. La escena en que ella acomoda emocionada la lavadora nueva en su lugar se convirtió en el momento más emotivo del clip.
El creador también reveló que mandó a reparar la lavadora vieja para dársela a su hermana una vez arreglada, de modo que ninguna de las dos se quedara sin el aparato.
Además del costo del electrodoméstico, el traslado tuvo su propio precio: «por llevar esto me estuvieron cobrando cuatro mil pesos», señaló en el video. En total, los 300 dólares cubrieron la lavadora, el carbón y los gastos de transporte.
El Cubanito Sin Filtro agradeció públicamente a dos personas que lo ayudaron a completar el dinero: un seguidor llamado «Fer» y otra seguidora a quien llama «mi mamá de Puerto Rico», quien lo apoyó en batallas de TikTok.
Este gesto refleja una realidad que se repite en la isla: una lavadora nueva en Cuba cuesta entre 190 y 299 dólares, mientras que el salario mensual promedio no supera los 4,500 pesos cubanos, equivalente a unos 10 dólares. Para la mayoría de las familias cubanas, ese electrodoméstico representa años de ingresos.
No es la primera vez que este creador documenta un gesto así. En enero de 2026, su madre rompió en llanto al recibir unos utensilios del hogar por su cumpleaños, en un video que también se volvió viral.
La tendencia de cubanos que sorprenden a sus madres con electrodomésticos se ha consolidado en TikTok durante 2025 y 2026. Otros casos similares, como el de una joven cubana que regaló un televisor a su madre, muestran que detrás de cada video hay una misma historia: la escasez que convierte lo cotidiano en un lujo.
Según datos de noviembre de 2025, el 89% de las familias cubanas vive en extrema pobreza, y los emigrados han sustituido progresivamente el envío de efectivo por la compra directa de bienes como electrodomésticos, alimentos y medicinas. Casi el 70% de la población cubana recibe remesas en alguna forma.
El creador anunció que publicará una tercera parte del video para mostrar cómo quedó todo funcionando: «sígueme para que no te pierdas la parte tres».
Preguntas frecuentes sobre los gestos de solidaridad en Cuba a través de regalos
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué son tan significativos los regalos de electrodomésticos en Cuba?
Los electrodomésticos en Cuba se consideran bienes de lujo debido a su alto costo y la baja capacidad adquisitiva de la mayoría de la población. El salario promedio mensual no supera los 4,500 pesos cubanos, mientras que una lavadora puede costar entre 190 y 299 dólares. Esto convierte a estos gestos en importantes muestras de amor y solidaridad familiar.
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¿Cómo influyen las redes sociales en la visibilidad de estos gestos en Cuba?
Las redes sociales, especialmente TikTok, han servido como plataforma para documentar y compartir estos emotivos momentos, viralizando el contenido. Esto no solo genera empatía y apoyo entre los espectadores, sino que también resalta la situación económica y la necesidad de solidaridad entre cubanos, especialmente aquellos en el extranjero.
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¿Cuál es el impacto de los emigrados cubanos en la economía familiar en la isla?
Los emigrados cubanos juegan un papel crucial en la economía familiar de la isla al enviar remesas o comprar directamente bienes esenciales. Casi el 70% de la población cubana recibe remesas, lo que se ha convertido en una red de apoyo fundamental ante la falta de acceso a bienes básicos debido a la crisis económica y la gestión del régimen cubano.
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¿Por qué comprar electrodomésticos puede requerir ayuda financiera externa en Cuba?
El costo de los electrodomésticos en Cuba es extremadamente alto en relación con los salarios, lo que hace que muchas familias dependan de ayuda externa para adquirirlos. Un ejemplo es el caso de El Cubanito Sin Filtro, quien necesitó la ayuda de seguidores para completar el dinero necesario para comprar una lavadora para su madre.
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¿Qué refleja la tendencia de regalar electrodomésticos en Cuba a través de TikTok?
Esta tendencia refleja la profunda crisis económica y el esfuerzo de los cubanos por mejorar la calidad de vida de sus seres queridos en medio de la escasez. Los videos de regalos de electrodomésticos no solo muestran amor y gratitud, sino que también evidencian la incapacidad del régimen cubano para satisfacer las necesidades básicas de su población.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.