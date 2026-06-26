Más de una hora varada en las calles de Cuba y lo que contó dejó a todos sin palabras: "Es triste lo que estamos viviendo"

Una cubana identificada como @mi.yanis3 publicó el 18 de junio un video en TikTok en el que denuncia desde la calle la desesperante situación del transporte en Cuba, donde llevaba más de una hora esperando un vehículo para regresar a su casa tras hacer mandados.

La mujer explica que sí circulan algunos carros, pero que no paran o cobran 1,500 pesos por el pasaje —unos tres o cuatro dólares en el mercado informal—, una cifra inalcanzable para la mayoría de los cubanos.

«Estoy en la calle hace más de una hora y pico para llegar a la casa ya que vengo a buscar mandaditos y cosas y les cuento que no hay transporte, o sí hay pero no nos paran y el que para cobra 1,500», relata en el video.

La cubana aclara que no responsabiliza a los choferes por los precios que cobran y apunta directamente al régimen: «No le podemos ni siquiera echar la culpa a los choferes de los carros, ustedes saben a quién tenemos que echarle la culpa».

Como causa principal de la crisis, señala el precio del combustible: «El precio de la gasolina ahora mismo está en 3,000 pesos el litro y es increíble, caballero, es increíble y triste estar regados en la calle hasta tarde».

El video fue grabado precisamente el día en que entraron en vigor nuevas restricciones del Ministerio de Transporte, las más severas desde el inicio de la crisis: los ómnibus nacionales entre La Habana y las cabeceras provinciales pasaron de frecuencia diaria a solo tres salidas semanales, y los trenes a Santiago, Holguín y Bayamo quedaron reducidos a una sola ida y vuelta cada dos semanas.

Las rutas a Baracoa, Manzanillo y Moa quedaron con una única salida semanal, mientras que el ferry Nueva Gerona-Batabanó opera desde el 20 de junio solo los sábados.

El Ministerio de Transporte también eliminó la venta libre de pasajes: las plazas son ahora asignadas por comisiones provinciales bajo criterios de prioridad como turnos médicos o fallecimientos.

El precio de la gasolina que menciona la cubana en el video corresponde al mercado informal de mediados de junio, aunque para esa fecha los precios reales ya oscilaban entre 4,000 y 6,000 pesos por litro, según datos del mercado informal recogidos en abril y junio de 2026.

Esa cifra supera el salario mensual promedio en Cuba, que ronda los 3,000 pesos, lo que convierte el simple hecho de moverse en un lujo imposible para la mayoría de la población.

El 15 de mayo de 2026, el régimen abandonó el precio fijo de la gasolina e implementó precios flotantes en divisas para el combustible, agravando aún más la situación.

El colapso del transporte tiene raíces estructurales: Cuba recibió solo uno de ocho barcos de combustible esperados entre diciembre de 2025 y abril de 2026, y en enero de este año el propio gobierno reconoció que el transporte público solo cumplía el 42% de sus metas planificadas.

En febrero, la entidad estatal Transportación Habana informó que «no hay servicios en ninguna de las rutas disponibles» por déficit de combustible, y en Ciego de Ávila solo dos de 135 rutas estaban operativas en marzo.

La cubana del video cerró su denuncia con una frase que resume el sentir de millones: «Es triste lo que estamos viviendo y lo estoy diciendo no por nada ni para que pase nada, sino porque desde el fondo de mi corazón me da tristeza esta situación».