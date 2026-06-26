Llegó corriendo con su bebé en brazos y así la recibió su familia en plena calle en Cuba

Una cubana identificada en TikTok como Norelys (@aitanaeitana24) compartió el domingo 21 de junio un emotivo video de su regreso a Cuba, donde toda su familia la esperaba en plena calle para recibirla con abrazos emocionados.
«Y siii Llegó mi momento», escribió la protagonista como descripción del clip de 39 segundos, que captura el instante exacto en que los suyos la rodean al llegar.
De fondo suena «Cuba, isla bella», el himno de Orishas con colaboración de Gente de Zona, Leoni Torres, Isaac Delgado, Buena Fe, Descemer Bueno y Laritza Bacallao, cuya letra parece escrita para este momento: «Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda / Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra / Regreso a la cuna que me vio nacer».
La elección de esa canción no es casual: resume en pocas estrofas lo que sienten millones de cubanos que llevan años lejos de la isla y de sus familias.
El video de Norelys se suma a una tendencia que no para de crecer en TikTok, donde cubanos emigrados documentan sus reencuentros familiares con una frecuencia y una carga emocional que conectan a toda la diáspora.
En las últimas semanas, una cubana regresó de sorpresa tras siete años sin ver a su prima, otra casi se bajó corriendo del auto al llegar a su casa, y el 23 de junio otra cubana protagonizó un recibimiento igual de desgarrador tras cuatro años de separación.
Detrás de cada uno de estos videos hay una historia de éxodo forzado: entre 2021 y 2024, más de 1,79 millones de cubanos abandonaron la isla empujados por la crisis económica, los apagones crónicos, la escasez de alimentos y medicinas, y la represión política del régimen.
Esa sangría demográfica ha dejado al 38% de los hogares cubanos con al menos un miembro viviendo fuera del país, convirtiendo la separación familiar en una realidad cotidiana para millones de personas.
Volver no es sencillo: los pasajes superan los 1,000 dólares y en 2025 solo 228,091 emigrados visitaron la isla, una caída de más de 66,000 personas respecto al año anterior.
Esa escasez de regresos hace que cada reencuentro, como el de Norelys recibida en la calle por los suyos, tenga el peso de todo el tiempo perdido.
«De vuelta al refugio que calma el dolor / Y vuelvo al recuerdo del primer amor / Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella», concluye la canción que eligió para acompañar ese instante que, para ella y para quienes la vieron llegar, lo decía todo.
Preguntas frecuentes sobre los reencuentros familiares de cubanos emigrados
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué son tan emotivos los reencuentros familiares de cubanos emigrados?
Los reencuentros son emotivos debido a las prolongadas separaciones que sufren las familias cubanas, a menudo impulsadas por la crisis económica, la escasez de recursos y la represión política en la isla. La emoción se intensifica al documentarse en plataformas como TikTok, donde se refleja el dolor y la alegría del regreso.
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¿Cuántos cubanos han emigrado en los últimos años y cómo afecta esto a las familias?
Entre 2021 y 2024, aproximadamente 1,79 millones de cubanos abandonaron la isla, lo que ha dejado al 38% de los hogares cubanos con al menos un miembro viviendo en el extranjero. Esto ha fragmentado a las familias, convirtiendo las separaciones y los reencuentros en una parte dolorosa de la vida cotidiana.
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¿Por qué los videos de reencuentros familiares se han vuelto virales en TikTok?
Los videos de reencuentros se han vuelto virales porque capturan momentos de intensa emoción que resuenan con la diáspora cubana. A través de TikTok, estas historias de reencuentros se comparten masivamente, generando una catarsis colectiva que conecta a millones de personas que han vivido experiencias similares.
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¿Cuáles son las principales dificultades para que los cubanos emigrados regresen a la isla?
El alto costo de los pasajes aéreos, que pueden superar los 1,000 dólares, es una de las principales dificultades que enfrentan los cubanos emigrados para regresar. Además, la situación económica y política en Cuba complica aún más la posibilidad de visitas frecuentes, alargando las separaciones familiares.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.