Egipto y Irán empatan 1-1 en el Mundial 2026 en un partido marcado por un penalti fallado de Taremi

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Egipto e Irán cerraron la fase de grupos del Grupo G del Mundial 2026 con un empate 1-1 el viernes 26 de junio en el Lumen Field de Seattle, en un duelo que quedará marcado por el penalti fallado de Mehdi Taremi en el minuto 11.

El partido arrancó con velocidad. A los cinco minutos, Mohamed Saber adelantó a Egipto con un gol que parecía encarrilar el resultado para los africanos. Irán respondió de inmediato: el árbitro señaló penalti a favor de los persas, y Taremi se acercó al punto de los once metros con la oportunidad de igualar. El delantero estrella iraní, sin embargo, no superó al portero egipcio con su disparo.

La ventaja de Egipto duró apenas nueve minutos más. En el 14', Ramin Rezaeian anotó el empate para Irán, cerrando así la cuenta de goles de un encuentro que, pese a la intensidad, no volvió a ver el balón en la red.

Egipto dominó el resto del partido con claridad estadística: 62% de posesión frente al 38% de Irán, 15 tiros por nueve y ocho córners contra uno. Aun así, ambos equipos igualaron en disparos a puerta, con tres cada uno, lo que refleja la solidez defensiva iraní ante la superioridad territorial egipcia.

El encuentro fue físico y tenso. Se repartieron cinco tarjetas amarillas en total —dos para Egipto y tres para Irán—, con amonestaciones distribuidas a lo largo de los noventa minutos. Mohamed Salah, figura indiscutible de Egipto, fue sustituido en el minuto 57 por Zizo sin haber podido desequilibrar el marcador.

Taremi acumuló así otra frustración en este Mundial 2026: en la jornada anterior ante Bélgica, el VAR le anuló un gol por fuera de juego, y ante Nueva Zelanda apenas tuvo minutos al entrar en el 80'.

Con el empate, el Grupo G quedó completamente definido: Bélgica terminó primera con cinco puntos y diferencia de goles de +4, seguida de Egipto también con cinco puntos pero con +2. Irán cerró tercera con tres puntos —producto de tres empates en tres partidos— y diferencia de goles de cero. Nueva Zelanda quedó eliminada con un solo punto.

Bélgica y Egipto avanzan directamente a los dieciseisavos de final como los dos primeros del grupo. Irán, con tres puntos, queda como posible mejor tercero, aunque su clasificación depende de los resultados de los demás grupos del torneo.