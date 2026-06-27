Grupo G del Mundial 2026: así terminó la fase de grupos

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Bélgica y Egipto sellaron este viernes su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, mientras que Irán avanza provisionalmente como mejor tercero y Nueva Zelanda quedó eliminada tras la tercera jornada del Grupo G.

Los dos partidos de la jornada final se disputaron de forma simultánea: Bélgica goleó 5-1 a Nueva Zelanda en el BC Place de Vancouver, y Egipto e Irán empataron 1-1 en el Lumen Field de Seattle.

La tabla final quedó así: Bélgica primera con cinco puntos y diferencia de gol de +4; Egipto segunda con cinco puntos y +2; Irán tercera con tres puntos y diferencia neutra; y Nueva Zelanda última con un solo punto y -6.

El factor decisivo para el primer puesto fue la goleada belga sobre los neozelandeses, que le permitió a los Diablos Rojos superar a Egipto en diferencia de gol y arrebatarles el liderato del grupo. Bélgica registró hasta 26 tiros en ese encuentro, un dominio aplastante que contrastó con sus dos empates anteriores ante Egipto (1-1) e Irán (0-0).

El partido entre Egipto e Irán fue el más tenso de la jornada. Mahmoud Saber abrió el marcador para los africanos al minuto cinco, pero Ramin Rezaeian igualó para los iraníes apenas seis minutos después. En el tiempo añadido, Shoja Khalilzadeh anotó lo que parecía ser el gol del triunfo iraní, pero el VAR lo anuló en el minuto 90+3, manteniendo el empate. Mehdi Taremi también falló un penalti durante el encuentro.

El recorrido de Egipto a lo largo del grupo incluyó un hito histórico: la victoria 3-1 sobre Nueva Zelanda en la segunda jornada fue la primera victoria de la selección egipcia en la historia de una Copa del Mundo.

Irán completó el grupo sin una sola derrota, pero tampoco con una sola victoria: tres empates consecutivos le dan tres puntos que podrían ser suficientes para avanzar como uno de los ocho mejores terceros del torneo, aunque esa plaza depende de los resultados de los demás grupos.

El Grupo G fue el único del torneo en el que los cuatro equipos llegaron con opciones matemáticas de clasificar a la última jornada, lo que convirtió esta doble cita en una de las más abiertas de la fase de grupos.

En cuanto a los cruces de la ronda de 32, los rivales de Bélgica y Egipto aún no están confirmados, ya que el bracket completo depende de los resultados de otros grupos que todavía no han cerrado su fase de grupos.