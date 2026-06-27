Cruce confirmado: Australia vs Egipto; fecha, hora y todo lo que debes saber del partido de dieciseisavos en el Mundial 2026

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Australia y Egipto se enfrentarán en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 el viernes 3 de julio a las 18:00 UTC (14:00 hora de Cuba), en un duelo de dieciseisavos del Mundial 2026 que definirá quién avanza en el cuadro eliminatorio.

La sede del partido es el AT&T Stadium de Dallas-Arlington, Texas, estadio con capacidad para 80,000 espectadores que alberga más encuentros del torneo que cualquier otro recinto, incluyendo una semifinal prevista para el 14 de julio.

Cómo llegó Australia

Los Socceroos terminaron segundos del Grupo D con 4 puntos y diferencia de goles cero, por detrás de Estados Unidos, que lideró la zona con seis puntos.

Su trayectoria en la fase de grupos fue irregular: victoria 2-0 ante Turquía el 14 de junio con goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe, derrota 2-0 frente a Estados Unidos el 19 de junio y empate sin goles con Paraguay el 25 de junio.

Irankunda, extremo de 20 años que juega en el Watford, fue una de las figuras más destacadas del equipo en la fase de grupos. El capitán y portero Mathew Ryan, de 39 años, fue titular en los tres partidos bajo las órdenes del técnico Tony Popovic.

Cómo llegó Egipto

Los Faraones completaron la fase de grupos con mejor rendimiento: cinco puntos y diferencia de goles de +2, como segundos del Grupo G, el único de todo el torneo donde las cuatro selecciones llegaron con opciones matemáticas de clasificar a la última jornada.

Egipto empató 1-1 con Bélgica el 15 de junio en Seattle, goleó 3-1 a Nueva Zelanda el 21 de junio en Vancouver —con goles de Ziko, Mohamed Salah y Trézéguet— y cerró su participación grupal este sábado con un empate 1-1 ante Irán, también en Seattle.

Salah fue el referente ofensivo del equipo durante toda la fase de grupos y llega al cruce como la principal amenaza de los africanos.

Datos del partido

Fecha: viernes 3 de julio de 2026

viernes 3 de julio de 2026 Hora: 18:00 UTC / 14:00 Cuba / 13:00 Colombia / 15:00 Argentina

18:00 UTC / 14:00 Cuba / 13:00 Colombia / 15:00 Argentina Sede: AT&T Stadium, Dallas-Arlington, Texas

AT&T Stadium, Dallas-Arlington, Texas Fase: dieciseisavos de final (Round of 32)

El ganador de este duelo avanzará a la siguiente ronda del cuadro eliminatorio del Mundial 2026, que se extiende hasta la gran final del 19 de julio.