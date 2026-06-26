Grupo D definido: Estados Unidos lidera, Australia clasifica y Paraguay sigue vivo en el Mundial 2026

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El Grupo D del Mundial 2026 quedó cerrado este viernes con dos partidos simultáneos que repartieron sorpresas y confirmaron la clasificación de tres selecciones. Estados Unidos terminó como líder con seis puntos pese a caer ante Turquía, mientras Australia y Paraguay también sellaron su pase a la ronda de 32.

El resultado más llamativo de la jornada llegó en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde Turquía derrotó 3-2 a la selección anfitriona en un partido que se decidió en el tiempo añadido. Auston Trusty abrió el marcador para Estados Unidos en el minuto tres, pero Arda Güler y Baris Alper Yilmaz dieron vuelta el marcador antes del descanso. Sebastian Berhalter igualó para los locales en el minuto 49, pero Kaan Ayhan sentenció el 3-2 definitivo en el minuto 98. La derrota no tuvo consecuencias para los estadounidenses, que ya habían asegurado el primer puesto del grupo.

En paralelo, Paraguay y Australia protagonizaron un duelo muy cerrado en el Levi's Stadium de Santa Clara que terminó sin goles. El arquero paraguayo Orlando Gill fue figura con una atajada clave en el arranque que evitó el 1-0 australiano. Australia dominó con 64% de posesión, pero no pudo perforar la portería guaraní, que registró cero tiros a puerta en todo el encuentro.

El empate le bastó a ambas selecciones: Australia aseguró el segundo puesto del grupo con cuatro puntos, y Paraguay se mantiene entre los mejores terceros del torneo de forma provisional, a la espera de que concluyan los demás grupos.

La tabla final del Grupo D quedó así: Estados Unidos primero con seis puntos y una diferencia de goles de +4; Australia segunda con cuatro puntos y diferencia de cero; Paraguay tercero con cuatro puntos pero diferencia de -2; y Turquía eliminada con tres puntos.

A lo largo de la fase de grupos, la selección dirigida por Mauricio Pochettino fue la más goleadora del grupo con ocho tantos: goleó 4-1 a Paraguay en la jornada inaugural el 12 de junio y venció 2-0 a Australia el 19 de junio. Australia había arrancado con un 2-0 sobre Turquía el 14 de junio, y Paraguay sumó su único triunfo ante los turcos por 1-0 el 19 de junio.

Turquía, que llegó a la última jornada con una sola victoria y necesitaba ganar y esperar resultados, logró el triunfo pero no alcanzó para continuar en el torneo.

Estados Unidos ya conoce su próximo rival: enfrentará a Bosnia y Herzegovina —clasificada como mejor tercero del Grupo B— el 1 de julio en el Levi's Stadium de Santa Clara. El cruce de Australia y la confirmación definitiva del pase de Paraguay dependen de cómo concluyan los demás grupos del Mundial.