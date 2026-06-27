Portugal e Inglaterra buscan asegurar el liderato en el cierre de la fase de grupos

Equipo de Portugal Foto © X/@Cristiano

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La última jornada de la fase de grupos del Mundial FIFA 2026 se disputa este sábado con seis partidos que terminarán de definir los grupos J, K y L, donde todavía están en juego varios lideratos y los últimos boletos directos a los dieciseisavos de final.

El duelo más atractivo de la jornada enfrenta a Colombia y Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en un choque que decidirá quién lidera el Grupo K al cierre de la fase de grupos.

Colombia llega como líder perfecto con seis puntos tras vencer a Uzbekistán 3-1 y a la República Democrática del Congo 1-0 en las dos primeras jornadas.

Al equipo de Néstor Lorenzo le basta un empate para conservar el primer puesto, mientras que Portugal está obligado a ganar si quiere terminar primero.

Los lusos acumulan cuatro puntos tras empatar 1-1 con la RD del Congo en su debut y golear 5-0 a Uzbekistán en la segunda jornada, partido en el que Cristiano Ronaldo anotó un doblete histórico y se convirtió en el primer futbolista en marcar en seis Copas del Mundo distintas.

Con esos dos goles, Ronaldo alcanzó 10 tantos mundialistas y superó a Eusébio como máximo goleador histórico de Portugal en la competición.

El técnico Roberto Martínez dejó clara su ambición de cara a esta última jornada: «Queríamos la fase de grupos para preparar el segundo mundial», declaró el entrenador español el viernes.

En el otro partido del Grupo K, la República Democrática del Congo enfrenta a Uzbekistán con la obligación de ganar y esperar una derrota portuguesa para aspirar al segundo lugar, además de mejorar considerablemente su diferencia de goles.

Uzbekistán, ya eliminado tras dos derrotas consecutivas, solo puede aspirar a despedirse del torneo con una victoria.

El Grupo L es el más abierto de la jornada. Inglaterra y Ghana comparten el liderato con cuatro puntos cada uno, mientras que Croacia conserva opciones con tres unidades.

Los ingleses, que vencieron a Croacia 4-2 en la primera jornada con un doblete de Harry Kane y empataron 0-0 con Ghana en la segunda, enfrentarán a una Panamá ya eliminada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Una victoria les garantizará el primer puesto siempre que Ghana no derrote a Croacia; si ambos equipos ganan, la diferencia de goles será el primer criterio de desempate.

Ghana, que venció a Panamá 1-0 en la primera jornada, disputará una auténtica final ante Croacia en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Los africanos también pueden terminar primeros si ganan y los ingleses no mejoran su resultado.

Croacia, por su parte, necesita los tres puntos para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar e incluso tiene opciones matemáticas de quedarse con el liderato del grupo.

En el Grupo J, Argentina —ya clasificada con seis puntos— enfrenta a Jordania en Dallas, mientras que Austria y Argelia, ambas con tres puntos, se juegan el segundo boleto en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Este formato de última jornada simultánea, propio del Mundial ampliado a 48 selecciones, busca evitar acuerdos entre equipos y garantiza que todos los partidos se resuelvan con plena incertidumbre sobre la clasificación final.