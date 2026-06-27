Portugal e Inglaterra buscan asegurar el liderato en el cierre de la fase de grupos

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La última jornada de la fase de grupos del Mundial FIFA 2026 se disputa este sábado con seis partidos que terminarán de definir los grupos J, K y L, donde todavía están en juego varios lideratos y los últimos boletos directos a los dieciseisavos de final.
El duelo más atractivo de la jornada enfrenta a Colombia y Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en un choque que decidirá quién lidera el Grupo K al cierre de la fase de grupos.
Colombia llega como líder perfecto con seis puntos tras vencer a Uzbekistán 3-1 y a la República Democrática del Congo 1-0 en las dos primeras jornadas.
Al equipo de Néstor Lorenzo le basta un empate para conservar el primer puesto, mientras que Portugal está obligado a ganar si quiere terminar primero.
Los lusos acumulan cuatro puntos tras empatar 1-1 con la RD del Congo en su debut y golear 5-0 a Uzbekistán en la segunda jornada, partido en el que Cristiano Ronaldo anotó un doblete histórico y se convirtió en el primer futbolista en marcar en seis Copas del Mundo distintas.
Con esos dos goles, Ronaldo alcanzó 10 tantos mundialistas y superó a Eusébio como máximo goleador histórico de Portugal en la competición.
El técnico Roberto Martínez dejó clara su ambición de cara a esta última jornada: «Queríamos la fase de grupos para preparar el segundo mundial», declaró el entrenador español el viernes.
En el otro partido del Grupo K, la República Democrática del Congo enfrenta a Uzbekistán con la obligación de ganar y esperar una derrota portuguesa para aspirar al segundo lugar, además de mejorar considerablemente su diferencia de goles.
Uzbekistán, ya eliminado tras dos derrotas consecutivas, solo puede aspirar a despedirse del torneo con una victoria.
El Grupo L es el más abierto de la jornada. Inglaterra y Ghana comparten el liderato con cuatro puntos cada uno, mientras que Croacia conserva opciones con tres unidades.
Los ingleses, que vencieron a Croacia 4-2 en la primera jornada con un doblete de Harry Kane y empataron 0-0 con Ghana en la segunda, enfrentarán a una Panamá ya eliminada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Una victoria les garantizará el primer puesto siempre que Ghana no derrote a Croacia; si ambos equipos ganan, la diferencia de goles será el primer criterio de desempate.
Ghana, que venció a Panamá 1-0 en la primera jornada, disputará una auténtica final ante Croacia en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.
Los africanos también pueden terminar primeros si ganan y los ingleses no mejoran su resultado.
Croacia, por su parte, necesita los tres puntos para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar e incluso tiene opciones matemáticas de quedarse con el liderato del grupo.
En el Grupo J, Argentina —ya clasificada con seis puntos— enfrenta a Jordania en Dallas, mientras que Austria y Argelia, ambas con tres puntos, se juegan el segundo boleto en el Arrowhead Stadium de Kansas City.
Este formato de última jornada simultánea, propio del Mundial ampliado a 48 selecciones, busca evitar acuerdos entre equipos y garantiza que todos los partidos se resuelvan con plena incertidumbre sobre la clasificación final.
Preguntas frecuentes sobre la fase de grupos del Mundial FIFA 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo se define el liderato del Grupo K entre Colombia y Portugal?
Colombia necesita al menos un empate para asegurar el liderato del Grupo K, mientras que Portugal está obligada a ganar para terminar en el primer puesto. En caso de empate en puntos, la diferencia de goles podría ser un factor decisivo, con Portugal actualmente aventajando a Colombia en este aspecto.
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¿Qué logros ha alcanzado Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?
Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en marcar en seis Copas del Mundo diferentes al anotar un doblete contra Uzbekistán. Con estos goles, Ronaldo también superó a Eusébio como el máximo goleador histórico de Portugal en Mundiales, alcanzando 10 tantos.
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¿Qué necesita Inglaterra para asegurar el primer puesto del Grupo L?
Inglaterra necesita ganar su partido contra Panamá para asegurar el primer puesto del Grupo L, siempre que Ghana no logre una victoria ante Croacia. Si ambos equipos ganan, la diferencia de goles será el criterio de desempate.
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¿Qué opciones tiene Croacia de avanzar en el Grupo L?
Croacia necesita ganar su partido contra Ghana para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar. Una victoria le permitiría pelear incluso por el liderato del grupo. Un empate o derrota complicaría su clasificación, dejándola a merced de los resultados en otros grupos para colarse entre los mejores terceros.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.