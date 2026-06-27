Cabello advierte de una inminente crisis sanitaria por cadáveres en descomposición en La Guaira

Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz del régimen chavista, advirtió este viernes sobre el riesgo de una crisis de salud pública en el estado La Guaira por la presencia de cadáveres en descomposición bajo los escombros, al tercer día de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio.

En declaraciones recogidas por Monitoreamos en redes sociales, Cabello anunció la restricción total de acceso al estado a partir de las 8:00 p.m. de este viernes, justificando la medida en razones humanitarias, logísticas y sanitarias.

«Ya hoy es 26, y si pudiera ocurrir, no está ocurriendo, pero pudiera ocurrir un tema de salud pública. Porque recuerden que tenemos debajo de los escombros personas vivas, pero también tenemos personas fallecidas lamentablemente. Eso tiene que ser atendido», afirmó el funcionario.

La restricción implica que cualquier persona que desee ingresar a La Guaira deberá registrarse previamente en el Poliedro de Caracas, habilitado como centro de acreditación por instrucción de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

«Quien quiera venir al Estado de la Guaira tiene que cumplir con los protocolos establecidos de acuerdo a los lineamientos que dio nuestra Presidenta. Registrarse allá en el poliedro», precisó Cabello.

El funcionario también señaló que la afluencia descontrolada de voluntarios y curiosos estaba obstaculizando las labores de rescate, poniendo en riesgo vidas humanas.

«Los mismos habitantes de acá han manifestado que hay muchísima gente que impide la movilización. Que de alguna manera obstaculiza los rescates. Cuando suena una sirena, trae una persona herida ahí. Y si esa persona va en ese carro y va en una cola, los riesgos para su vida aumentan», advirtió.

El balance oficial de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del 24 de junio asciende ya a 920 muertos, según cifras anunciadas por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, con más de 3,360 heridos, 157 desaparecidos oficiales y al menos 200 personas aún atrapadas bajo los escombros.

Las cifras reales podrían ser mucho mayores. La ONU estima hasta 50,000 desaparecidos y calcula que 6.76 millones de personas resultaron afectadas por los sismos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió Alerta Roja y estima con un 42% de probabilidad que el número final de víctimas podría situarse entre 10,000 y 100,000.

En La Guaira colapsaron más de 250 edificios, el Hospital José María Vargas fue destruido y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía permanece cerrado por daños graves en su infraestructura. Equipos de rescate de 16 países trabajan entre los escombros, mientras se han registrado más de 200 réplicas sísmicas desde los terremotos iniciales.

Cabello pidió a los medios de comunicación difundir la restricción para evitar que personas lleguen hasta los controles sin haberse registrado previamente.

«Le pido a los distintos medios que notifiquen esto para que la gente se entere y no venga hasta donde van a ser detenidos y le van a decir el acceso está restringido. Tiene que ir primero al poliedro de Caracas a registrarse».