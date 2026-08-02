Trump afirma haber alcanzado acuerdo con Irán

El presidente Donald Trump anunció este sábado que canceló un ataque militar inminente contra Irán tras alcanzar lo que describió como «las bases de un acuerdo» con Teherán, que incluiría la apertura total del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear iraní.

En una publicación en su cuenta de Truth Social, Trump afirmó que Estados Unidos estaba «preparado para atacar a la República Islámica de Irán con un nivel de terror militar, fuerza y poderío no visto desde la Segunda Guerra Mundial», pero que Irán y otros países de Oriente Medio le solicitaron detener cualquier ofensiva porque se habían acordado los términos de un entendimiento.

«En respuesta a esta solicitud, he accedido, por el bien del mundo y, asimismo, por la supervivencia de un Irán próspero, a cancelar el ataque, siempre y cuando se pueda concretar un acuerdo rápidamente. Israel se une a este compromiso», escribió el mandatario.

El anuncio no precisó si se trata de una nueva hoja de ruta o la continuación de las negociaciones iniciadas en junio.

El contexto en que se produce el anuncio es de extrema tensión: ese mismo día, las embajadas estadounidenses en nueve países de la región —entre ellos Jordania, Irak, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos— instaron a sus ciudadanos a considerar abandonar Oriente Medio ante la escalada del conflicto.

Este no es el primer ciclo de acuerdo y colapso en este conflicto, que comenzó el 28 de febrero de 2026 con ataques aéreos coordinados de EE.UU. e Israel contra Irán.

El 17 de junio, ambas partes firmaron en Suiza un Memorando de Entendimiento negociado por el vicepresidente JD Vance y el canciller iraní Abbas Araghchi, que establecía un alto el fuego, la reapertura de Ormuz y un plazo de 60 días para negociar un acuerdo nuclear definitivo.

Sin embargo, el 8 de julio Trump declaró esa tregua terminada ante la OTAN, tras nuevos ataques cruzados, e Irán volvió a bloquear el paso marítimo por donde transitaba antes de la guerra el 20% del comercio mundial de petróleo.

El 27 de julio, Trump ordenó detener temporalmente los bombardeos para abrir espacio a negociaciones, pero apenas días después el panorama volvió a deteriorarse.

El secretario de Estado Marco Rubio precisó que el objetivo de Washington es la desnuclearización de Irán, no el cambio de régimen, aunque advirtió que el comportamiento de Teherán debe transformarse: «El régimen iraní quiere exportar su revolución. Eso tiene que cambiar, y la única forma de lograrlo es haciendo que el precio sea demasiado alto para que puedan pagarlo».

La volatilidad del proceso quedó en evidencia cuando, apenas horas después del anuncio del acuerdo, Trump declaró haber «perdido la fe» en las negociaciones tras un nuevo ataque iraní, lo que convierte este en el tercer ciclo de anuncio y colapso en menos de tres meses.