Trump levanta el bloqueo marítimo a Irán y reabre el estratégico estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump firmó un acuerdo con Teherán que pone fin al bloqueo marítimo del estrecho de Ormuz

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Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos levantaron este jueves el bloqueo naval sobre los puertos y zonas costeras de Irán, en cumplimiento de las instrucciones del presidente Donald Trump tras la firma de un acuerdo de paz, confirmó el Comando Central estadounidense (CENTCOM) en un comunicado oficial.

El anuncio del Ejército estadounidense llega un día después de que Trump rubricara digitalmente un Memorando de Entendimiento con Teherán durante una cena de gala en el Palacio de Versalles, organizada por el presidente francés Emmanuel Macron en el marco de la Cumbre del G7. El mandatario estadounidense confirmó la firma con una declaración escueta: «Está firmado, sí. Lo firmamos en Versalles. Acabo de firmarlo».

El CENTCOM reveló este jueves en sus redes sociales que «las fuerzas estadounidenses levantaron el bloqueo a todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos y zonas costeras iraníes, conforme a las instrucciones del presidente».

El comando precisó que «todos los esfuerzos militares estadounidenses de aplicación del bloqueo han cesado», aunque advirtió que los grandes buques de guerra de EE.UU. permanecerán en el área general «para asegurarse de que todos los aspectos del acuerdo se cumplan, respeten y estén en plena vigencia y efecto».

El memorando entre Washington y Teherán, descrito por el vicepresidente JD Vance como de «apenas página y media» y deliberadamente vago en sus compromisos técnicos, estipula la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz —por donde circula el 20% del petróleo mundial— y el cese de hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano.

El texto abre además una ventana de 60 días para negociar un acuerdo definitivo que abarcaría el programa nuclear iraní, el alivio de sanciones y la descongelación de activos. El acuerdo contempla también un fondo de reconstrucción de 300,000 millones de dólares financiado por potencias regionales, y EE.UU. se comprometió a desbloquear al menos 12,000 millones en fondos iraníes congelados.

El bloqueo del estrecho de Ormuz había sido impuesto el 13 de abril por orden de Trump como herramienta de presión económica sobre Irán. Durante los dos meses de vigencia, CENTCOM informó haber desviado 142 buques comerciales e inhabilitado nueve embarcaciones que no acataron las órdenes.

El conflicto que desembocó en el bloqueo se inició el 28 de febrero pasado con la Operación Furia Épica, una ofensiva aérea coordinada entre EE. UU. e Israel contra instalaciones nucleares iraníes en Natanz, Isfahan y Fordow. Irán declaró el cese de sus operaciones militares el 8 de junio, con Qatar y Pakistán como mediadores clave en las llamadas «negociaciones de Islamabad».

El pacto suscrito este miércoles genera dudas dentro del propio entorno de Trump: el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el director de la CIA John Ratcliffe han expresado reservas sobre si Teherán cumplirá sus compromisos nucleares. Israel solicitó ver el texto del acuerdo y fue rechazado por Washington.

El presidente iraní Massoud Pezeshkian proclamó el acuerdo como una victoria de supervivencia del régimen, mientras el canciller Abbas Araqchi advirtió que las negociaciones futuras se desarrollarán «sobre la base de la desconfianza, de los incumplimientos de compromisos del pasado y de las experiencias anteriores».

Una firma ceremonial formal del memorando está prevista para este viernes en el complejo de Bürgenstock, Suiza, con presencia del vicepresidente Vance.